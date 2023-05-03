ضبط تشكيل عصابي بتهمة تقليد العملات الوطنية في الجيزة

تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزته 7 آلاف دولار أمريكي مقلدة، وبمواجهته اعترف بحيازته للعملات المالية المقلدة بقصد ترويجها بين المواطنين، وأقرّ بتحصله على العملات المقلدة من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أنَّ وراء ارتكاب ذلك النشاط الإجرامي تشكيل عصابي مكون من (5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مقيمون بمحافظة الجيزة) والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تمّ استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (جهاز كمبيوتر بمشتملاته - جهاز ماسح ضوئي - فلاش ميموري تحتوي على البرامج المستخدمة في ممارسة نشاطهم الإجرامي - مقص- كمية من الأوراق المستخدمة في تقليد العملات - مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية مقلدة) .

بمواجهتهم، اعترفوا بمزاولتهم نشاط إجرامي في مجال تقليد العملات الأجنبية والوطنية باستخدام الأدوات المضبوطة بحيازته وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية صحيحة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.