ضبط القائمين على إدارة صفحة عبر «فيس بوك» لبيع أدوية مخدرة ومهربة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة قطاع الأمن العام والجهات المعنية تورط شخصين، مقيمان بنطاق محافظتي القليوبية والدقهلية بإدارة صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمهربة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافهما وأمكن ضبطهما بنطاق محافظة القليوبية، وبحوزتهما (16000 قرص مخدر لعقار باركينول، كمية من مخدر الأفيون – 3 هواتف محمولة - مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي)، وبمواجهتهما أقرّا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات بيع الأدوية المخدرة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما من خلال الصفحة المشار إليها.