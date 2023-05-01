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تجديد حبس شخصين بتهمة الاتجار في المخدرات بأسيوط

كتب:

مريم جاد
03:42 م | الإثنين 01 مايو 2023
حبس المتهمين _ صورة أرشيفية

حبس المتهمين _ صورة أرشيفية

جدد قاضي المعارضات حبس شخصين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة «الحشيش» بأسيوط، وذلك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعدما أمرت جهات التحقيق المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها، وإرسال المواد المخدرة المضبوطة إلى المعمل الكيميائي لتحليلها.

وتمكنت وزارة الداخلية من القبض على شخصين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بأسيوط، وبحوزتهما 13 طربة من مخدر الحشيش تزن 1,300 كيلو جرام، بالإضافة إلى كمية من مخدر الأفيون، وطبنجة، مع مشغولات ذهبية، وعدد 4 سيارات.

العقوبة القانونية المتوقعة 

وحول العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على المتهمين بالاتجار في مخدر الحشيش بأسيوط، يقول أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنه سيُطبق عليهما ما نصت عليه المادة 33 من قانون العقوبات، كالتالي: «يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه». 

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بقلم مريم جاد