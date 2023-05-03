ضبط 2440 قضية تموينية في الجيزة

تمكنت أجهزة محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية التموين من ضبط 2440 قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالي مضبوطات نحو 321 طنا، في إطار الحملات التي شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بمواصله التعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتكثيف الرقابة والتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من العميد يحيى زغلول مدير مباحث التموين بالجيزة، عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي، التي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففي مجال الغش التجاري والتدليس.

وأسفرت الحملات عن ضبط 40 قضية متنوعة، بإجمالي مضبوطات حوالي 227 طنًا و20 ألف لتر، عبارة عن زيوت طعام وأرز وملح وكيماويات زراعية، ومصنعات لحوم وأسماك، وكفتة وحواوشي ودهون حيوانية، ومقطعات دواجن وسمبوسك ولانشون ودقيق وأعشاب وعصائر وسجائر ومسطردة ودواجن وطحينية وسكر وشاي وصلصة ومخللات ومطهرات وشيكولاتة وزبدة فول سوداني، وجبن وموتزريلا، وبذور، ومكملات غذائية ومكسرات ومنتجات ألبان وطحينة وذرة وأدوية، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

1061 قضية في مجال المطاحن والمخابر البلدية

تضمّن التقرير، ضبط 1061 قضية في مجال المطاحن والمخابر البلدية بإجمالي 75 طن دقيق تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص.وفي مجال البدالين التموينين تم ضبط 6 قضية تموينية للإستيلاء والتجميع بضبطيات بلغت 2 طن زيت وسكر مدعمة من قبل الدولة تم تجميعها والإستيلاء عليها و46 بطاقه تموينية بحوزة مخالفين لصرف السلع المدعمة.

كما تم ضبط 1320 قضية في مجال المحال العامة لعدم حمل شهادة صحية وعدم الإلتزام بالسعر الرسمي وإدارة منشأة بدون ترخيص إلي جانب تحرير 4 قضايا لحجب السلع والتي ضمت دقيق وسجائر وسكر ومكرونه وارز وسمن وسجائر بإجمالي مضبوطات 15 طن أرز وسكر ودقيق وتونه ومكرونه وسمن وبرغل وجبنه وتمور.