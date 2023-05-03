النائب أيمن محسب: الحوار الوطني «عرس» ديمقراطي شعبي حقيقي

قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إننا في «عُرس» ديمقراطي شعبي حقيقي، إذ أن الحوار الوطني أداة ديمقراطية لم تكن موجودة في مصر من قبل، وهذا أمر يُحسب للقيادة السياسية كونها تمثل جراءة شديدة على مواجهة الشعب المصري ومختلف القوى السياسية في وقت اقتصادي صعب للغاية.

إعداد الحوار الوطني بشكل منظم وقوي

وأضاف «محسب»، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنه جرى التجهيز والإعداد للحوار الوطني بشكل منظم وقوي على مدار الفترة الماضية، إذ عقد مئات من الاجتماعات وفحص القضايا كافة وجمع المعلومات المرتبطة بالمشكلات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية في مصر، فضلا عن إعداد العديد من البيانات حتى تكون المناقشة موضوعية وثرية وحقيقية بعيد عن الأهواء.

الهدف من الحوار الوطني

وتابع: «نشهد اليوم الانطلاقة الكبيرة التي ستفخر بها مصر أمام العالم بأكلمه، والشعب المصري ممثل حقيقي لأول مرة في تاريخه، إذ أصبح صوته مسموع لكل القيادة السياسية والحكومة»، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من الحوار الوطني هو الوصول لحلول حقيقية، موضحًا أن جمهورية مصر العربية مناخ مناسب وجاذب للغاية للاستثمار ولاسيما الأجنبي، خاصة بعد مشروعات البنية التحتية التي تم إنشائها مؤخرًا من طرق ومحطات مياه وكهرباء وغيرهم.