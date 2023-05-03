«المصرين الأحرار»: لا مكان للحجر على رأي أو فكر أحد داخل الحوار الوطني

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب قدم للحوار الوطني العديد من الحلول الجذرية في الكثير من القضايا والمشكلات التي تواجها مصر، فضلا عن أن الحوار الوطني يُقدم رؤية مصر الجديدة في إيجاد حلول سريعة وطويلة الأمد للجمهورية الجديدة.

استخدام البحث العلمي في الزراعة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك بعض القوانين التي يجب أن تبسط، حيث أن الاستثمار في مصر ليس بالشكل المطلوب بسبب صعوبة بعض القوانيين، قائلا:« لازم نعدل بعض القوانيين الخاصة بالاستثمار، ونستعين بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الزراعة والري، ونستخدم البحث العلمي في زراعة المحاصيل التي نستوردها من الخارج مثل القمح وبعض المحاصيل الزراعية الأخرى».

وأوضح أن الحوار الوطني يشمل الحديث عن بعض القضايا التي تتعلق بمجريات الأحداث داخل بعض الدول الشقيقة مثل السودان ولبنان وغيرهما، فضلا عن أن الحوار سيكون مبنيا على فكرة النقد وطرح الأفكار البديلة، وفقا للإمكانيات المتاحة، قائلا:« لا مكان للحجر على رأي أو فكر داخل الحوار الوطني، سنستمع لجميع الآراء».