الفئات المشاركة في الحوار الوطني قبل انطلاق جلسة اليوم

تنطلق أولى جلسات الحوار الوطني اليوم الأربعاء في الساعة الثانية ظهرا، في قاعة نفرتيتي داخل قاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر، وتتجه أنظار وسائل الإعلام المحلية والعالمية نحو الحوار الوطني والمشاركين فيه، وذلك لأهميته في الوقت الراهن فيما يتعلق بجوانب الحياة اليومية التي تهم المواطنين، وذلك وفقا للمحاور الثلاث الرئيسية التي يشملها الحوار وحددها أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وهي على الترتيب «السياسي والاقتصادي والمجتمعي».

إذاعة الفعاليات على الهواء

وتشارك فئات وأطياف الوطن في مؤتمر إعلان انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني بقاعة مؤتمرات أرض المعارض، والمقرر إذاعة فعالياته على الهواء مباشرة، بحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية كافة، لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني.

وحول الفئات المشاركة في جلسات الحوار الوطني، فهي كالتالي:

ـ مقدمو المقترحات بقضايا الحوار الوطني.

ـ أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررين والمقررين المساعدين باللجان.

ـ أعضاء لجنة العفو الرئاسي.

ـ منظمات المجتمع المدني.

ـ الإعلاميين وكتاب رأي.

ـ رؤساء الجامعات والمراكز البحثية.

ـ الشباب من القوى السياسية المختلفة.

ـ رجال الدين.

ـ أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

وأعلنت إدارة الحوار الوطني عن انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني، الأربعاء 3 مايو، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وأضافت في بيان لها على الصفحة الرسمية للحوار، أنها بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية، يُشارك بها فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني انتهى على مدار العام الماضي من كافة الاستعدادات اللازمة من تشكيل اللجان، وتحديد الموضوعات والشخصيات المشاركة على طاولة الحوار.