إصابة حارس عقار بطلق ناري بسبب خلاف على المخدرات في أكتوبر

أصيب حارس عقار بطلق ناري بالصدر، أطلق عليه زميله الرصاص بسبب الخلاف على المخدرات، تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلاقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد عمرو حجازي مفتش المباحث، يفيد فيه بإصابة حارس عقار 35 سنة بطلق ناري بالصدر، والحالة العامة سيئة، على يد زميله بسبب الخلاف على المخدرات وفر هاربا.

ألقي القبض على المتهم بمعرفة المقدم أحمد السوريكي رئيس مباحث أكتوبر، بعد ساعات من هروبه والسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات بينهما بسبب المخدرات، تم نقل المصاب إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.