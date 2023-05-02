تجديد حبس المتهم بقتل سيدة في أكتوبر 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بقضية قتل سيدة في أكتوبر، تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيق، ووجهت إليه تهمة القتل والسرقة، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود التفاصيل لوصول بلاغ لمباحث أكتوبر، بمقتل سيدة داخل شقتها في 6 أكتوبر، وتبين أن وراء الواقعة عامل يبلغ من العمر 44 عاما، سدد لها 3 طعنات في القلب بواسطة سلاح أبيض أثناء سرقتها.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وأقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

محام يوضح العقوبة

أوضح المحامي ياسر سيد، المحامى بالنقض، أنَّه وفقا لنص المادة 313، يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأكّد في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنَّه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».