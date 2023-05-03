الأمم المتحدة تحذر من ظاهرة «إل نينيو» المناخية.. معدلات قياسية بدرجات الحرارة

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن هناك احتمالا قويا بأن تتشكل ظاهرة «إل نينيو» المناخية خلال العام الجاري، محذرة العالم من ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات قياسية جديدة.

ذروة جديدة في الاحترار المناخي

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قال رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس، في بيان، إن تشكل ظاهرة «إل نينيو» سيؤدي على الأرجح إلى ذروة جديدة في الاحترار المناخي، محذرا من احتمالية تسجيل درجات حرارة قياسية، ومشيرا إلى أن احتمال تشكل هذه الظاهرة المناخية قد يكون بحلول نهاية سبتمبر المقبل بنسبة تصل إلى 80%.

ظاهرة «إل نينيو» تسبب ارتفاعا في درجات الحرارة وزيادة الجفاف

يشار إلى أن «إل نينيو» تعد ظاهرة مناخية طبيعية تتعلق عموما بارتفاع درجات الحرارة، وزيادة الجفاف في بعض أنحاء العالم، إضافة إلى هطول أمطار غزيرة في مناطق أخرى، ولا يمكن توقع شدتها أو مدتها في هذه المرحلة، إذ اعتبرت موجتها الأخيرة ضعيفة، بينما كانت في المرة ما قبل الأخيرة، بين عامَي 2014 و2016، قوية وكانت لها عواقب وخيمة.

وفي هذا السياق، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن عام 2016 كان أكثر الأعوام حرا على الإطلاق بسبب التأثير المزدوج لظاهرة إل نينيو القوية والاحترار الذي نتج عن الغازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري.