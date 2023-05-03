رئيس الوزراء يصل إلى مقر الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى مقر قاعة المؤتمرات للمشاركة فى فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء.

موعد انطلاق جلسات الحوار الوطني

و تنطلق بعد قليل، فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء.

وصرّح المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، أنّه استمرارا لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني، فممثلو وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية المعتمدة في مصر، مدعوون جميعاً لمتابعة الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، وذلك اليوم الأربعاء الموافق الساعة 2 ظهرا، بقاعة نفرتيتي داخل قاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر.

تغطية جلسات مؤتمر الحوار الوطني

وأوضح المنسق العام أنّ حضور الصحفيين والإعلاميين للتغطية لا يحتاج إلى دعوة مسبقة، وسيكون لممثلي وسائل الصحافة والإعلام المصرية، بموجب بطاقات وخطابات الاعتماد من نقاباتهم وجهاتهم الصحفية والإعلامية، وبالنسبة لممثلي وسائل الصحافة والإعلام الأجنبية المعتمدة في مصر، بدعوات من الهيئة العامة للاستعلامات.