«التعليم»: بدء مقابلات المتقدمين للمدارس الرسمية الدولية الأسبوع المقبل

أعلنت المدارس الرسمية الدولية، البدء في عقد مقابلات للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمستوى الأول رياض أطفال، للعام الدراسي المقبل 2024/2023 بداية من الأسبوع المقبل.

المدارس الرسمية الدولية تناشد الطلبة متابعة بريدهم الإلكتروني

وأضافت المدارس الرسمية الدولية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أنه بناءً عليه سيتم البدء في إرسال البريد الإلكتروني من اليوم، لذلك يرجى متابعة البريد المسجل بالنموذج الإلكتروني الخاص بالالتحاق.

المستندات المطلوبة لعقد المقابلة الشخصية

وحددت وزارة التربية والتعليم، المستندات المطلوبة لعقد المقابلة الشخصية للالتحاق بالمستوى الأول رياض أطفال للعام الدراسي المقبل 2024/2023 وهي كالتالي:

- عدد (1) صورة شخصية حديثة للطفل.

- صورة شهادة الميلاد للحمل والأصل للإطلاع فقط.

- أصل أو صورة مستمدة من مؤهل عال، ويكون المؤهل مذكورًا ببطاقة الرقم القومي.

- صورة البطاقة الشخصية الأب والأم والاطلاع على الأصل.

- يتم طباعة النموذج الذي سيتم إرفاقة والبريد الإلكتروني وملء البيانات الموجودة داخله بدقة، والتوقيع أسفل كل ورقة من النموذج من قبل ولي الأمر.

- وضع جميع المستندات المطلوبة في حافظة بلاستيك شفاف وكتابة الاسم على ملصق يوضع على الحافظة.