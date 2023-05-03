برلماني: الحوار الوطني فرصة تاريخية للمشاركة بفاعلية في صناعة المستقبل

قال عبدالله لاشين عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أولى جلسات الحوار الوطني، تعكس رغبة حقيقية من القيادة السياسية، في الوصول إلى نتائج فعالة تحقق أهداف الجمهورية الجديدة.

وأكد «لاشين»، أن الحوار الوطنى سيبقى الفرصة الأكبر والتاريخية لجميع القوى الوطنية والسياسية، للمشاركة بفاعلية فى صناعة المستقبل، والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بانعقاد جلسات الحوار الوطني ومتابعة توصياته، يصبغ أهمية غير مسبوقة بمثل هذا الحوار، باعتباره أهم منصة حوارية تعتمد على الشفافية والمبادئ الوطنية.

وأوضح أن إدارة الحوار الوطني، نجحت في خلق حالة من التوافق والتلاحم بين فئات الشعب، ومن ثم هذه الحالة، تسهم بما لا يدع مجالاً للشك في صناعة المستقبل والجمهورية الجديدة، وتحقيق خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة، من خلال إعلاء المصلحة الوطنية، والعمل بكل جدية على إنجاح هذا الحوار.