«زراعة الزقازيق» تنشر 300 بحث علمي بمجلات عالمية

تقدم كلية الزراعة بجامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، مشروعات خدمية وبحثية للمزارعين ومديريات الزراعة على حد سواء لخدمة المجتمع، لعل أحد أهم المشروعات، تفريخ الأوز صناعيا، وتجاوز العقبات، وتذليل الصعاب التي تعرقل التفريخ الصناعي، ومن ثم إقامة مزارع خاصة بالأوز، وتسمين الأوز والسمان، بالإضافة إلى تسمين ماعز وأرانب وأبقار.

وتستعرض «الوطن»، أبرز المشروعات خلال التقرير التالي:

قال الدكتور أسامة عبد المنعم عميد الكلية في تصريحات لـ«الوطن»، إن كلية الزراعة بالشرقية تتبنى مشروعات بحثية وخدمية غاية الأهمية، من بينها مشروع التفريخ الصناعي للأوز، بالإضافة إلى تقديم محاصيل زراعية للمزارعين بهامش ربح قليل، ولعل أبرز تلك المحاصيل الفول البلدي، بالإضافة إلى بعض المحاصيل الأخرى، وبيعها بمنافذ البيع داخل الكلية.

300 بحث علمي وجوائز تحصدها الكلية

أشار إلى امتلاك الكلية مزرعة أبقار وأغنام وأرانب، التي يجري داخلها مشروعات بحثية، ونشرها عالميا، ونشر ثقافة تربية الأرانب، لافتا إلى تميز مصر بسلالات مميزة من الأرانب، وانفرادها بها، مضيفا: «نسعى لتوفير اللحوم والمطلوب منه الجاموس، ولنا 300 بحث علمي بمجلات علمية عالمية، وكلية الزراعة تحصد جوائز عديدة».

إنتاج الأرانب بكلية الزراعة وبيعها للمواطنين

وأكد عميد كلية الزراعة، أن الكلية تبيع سنويا نحو طن ونصف الطن من إنتاج الأرانب بسعر منافس لأسعار السوق، وأقل كثيرا، إذ أن سعر الكيلو 30 جنيها، بالإضافة إلى بيع منتجات الألبان في منافذ الكلية والبيض واللحوم ولحوم الدواجن والمخبوزات، التي تعد من انتاج الكلية بأيدي أبنائها من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

صوبة ذكية لتربية الأسماك والأغنام

أوضح أن الكلية لديها صوبة ذكية تعمل بالكمبيوتر والستالايت، يتم تدريب الطلاب بها، وعمل الأبحاث العلمية، لافتا إلى أنه يتم تحلية المياه بها، من خلال وحدة المياه لتحلية مياه البحار، التي يتم ري نباتات الصوب الزراعية منها، وكذلك ري الأسماك في الأحواض التي بها مخلفات الأسماك العضوية، وتعمل على زيادة الإنتاج، ومن هذه المياه يمكن تربية الأغنام التي تتحمل ملوحة المياه.