لجنة الاستثمار على رأس مقترحات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

استعرضت الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، المنعقدة الآن في منطقة أرض المعارض بمدينة نصر، العديد من التفاصيل حول عمل الحوار الوطني ومجلس أمنائه خلال الفترة الماضية، منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنظيم الحوار، في حفل إفطار الأسرة المصرية، خلال شهر أبريل من العام الماضي 2022.

المحور الاقتصادي في الحوار الوطني

ومن ضمن ما تم استعراضه خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، نسبة المقترحات والقضايا المقدمة في كل لجنة من لجان المحور الاقتصادي، وهو المحور الذي حظى بأهمية فئة كبيرة من النشطاء السياسين والمشاركين في الحوار الوطني.

مقترحات لجان المحور الاقتصادي في الحوار الوطني

وفقا لما تم استعراضه، وصلت نسبة المقترحات المقدمة في لجنة التضخم وغلاء الأسعار، إلى 6%، ونفس النسبة كانت نسبة المقترحات المقدمة في لجنة السياحة، وهي أقل نسبة مقترحات، في حين كانت أعلى نسبة مقترحات من نصيب لجنتي الاستثمار الخاص - المحلي والأجني، ولجنة العدالة الاجتماعية، بنسبة 17% لكل لجنة.

ووصلت نسبة المقترحات المقدمة، لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني إلى 12%، وكانت نسبة المقترحات المقدمة للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة 15%، في حين وصلت نسبة المقترحات المقدمة للجنة الصناعة 15% أما لجنة الزراعة والأمن الغذائي 12%.