خالد عبدالعزيز: تلقينا أكثر من 180 ألف مقترح منها 34% للمحور المجتمعي

أكد الدكتور خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، وزير الشباب الأسبق، أنه تم فتح كل المنصات لتلقي الاقتراحات للمشاركة في الحوار الوطني بعد إعلان الرئيس السيسي عن إطلاقه، لافتًا إلى أنهم تلقوا أكثر من 180 ألف مقترح ووثيقة ورأي ومنهم 34% للمحور المجتمعي.

6 لجان بالمحور المجتمعي

وأوضح خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة الآن» المذاع عبر فضائية «الحياة» على هامش حفل انطلاق جلسات الحوار الوطني، أن المحور المجتمعي تم تقسيمه بواسطة مجلس أمناء الحوار لـ6 لجان رئيسية؛ إحداها للتعليم والصحة والزيادة السكانية، ولجنة للأسرة والتماسك المجتمعي ولجنة للثقافة والهوية الوطنية ولجنة للشباب.