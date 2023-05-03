رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مصرع شخص وإصابة اثنين في انقلاب تروسيكل بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
09:02 م | الأربعاء 03 مايو 2023
اسعاف

اسعاف

لقي شاب مصرعه فيما أصيب اثنين آخرين في حادث انقلاب تروسيكل بمركز كفر صقر، وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر صقر يفيد تلقي المركز بلاغا بانقلاب تروسيكل بطريق عام بمركز كفر صقر ما أسفر عن إصابة شخصين ومصرع آخر. 

نقل المصابين الى مستشفى كفر صقر 

تم الدفع بسيارتي إسعاف وجرى نقل المصابين والجثة إلى مستشفى كفر صقر المركزي لتقديم الرعاية اللازمة للمصابين والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى. 

وفي الإطار نفسه تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بنشوب حريق في سيارة ملاكي متوقفة أمام قرية ميت ربيعة التابعة لدائرة المركز بسبب ارتفاع درجة حرارة البطارية، وتم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

اقرأ المزيد:

إصابة شخصين في حادث تصادم بين «ميكروباص وكارو» بالغربية

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

إصابة 7 أشخاص في تصادم ميكروباص مع دراجتين ناريتين على طريق الإسماعيلية

بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على «صحراوي البحيرة» (صور)

عودة الحركة المرورية على كوبري بنها بعد توقف نصف ساعة بسبب حادث تصادم
بقلم نظيمه البحرواي