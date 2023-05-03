مصرع شخص وإصابة اثنين في انقلاب تروسيكل بالشرقية

لقي شاب مصرعه فيما أصيب اثنين آخرين في حادث انقلاب تروسيكل بمركز كفر صقر، وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر صقر يفيد تلقي المركز بلاغا بانقلاب تروسيكل بطريق عام بمركز كفر صقر ما أسفر عن إصابة شخصين ومصرع آخر.

نقل المصابين الى مستشفى كفر صقر

تم الدفع بسيارتي إسعاف وجرى نقل المصابين والجثة إلى مستشفى كفر صقر المركزي لتقديم الرعاية اللازمة للمصابين والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

وفي الإطار نفسه تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بنشوب حريق في سيارة ملاكي متوقفة أمام قرية ميت ربيعة التابعة لدائرة المركز بسبب ارتفاع درجة حرارة البطارية، وتم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها، وتم تحرير محضر بالواقعة.