توريد 24 ألف طن قمح لصوامع وشون القليوبية منذ بدء موسم الحصاد

أعلن عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، انتظام أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون والبناكر، حيث تم توريد 24 ألفا و61 طنا و818 كيلوجرام قمح، منذ بدء عملية التوريد حتي اليوم، فيما جري حصاد 27 ألفا و250 فدانا من إجمالي 40841 فدانا مزروعة بالقمح، والانتهاء من دريس 17 ألفا و750 فدانا.

جهاز إلكتروني لقياس رطوبة القمح

وأضاف محافظ القليوبية، أن أعمال توريد القمح بالمحافظة هذا العام شهدت قيام هيئة سلامة الغذاء بتوفير جهاز إلكتروني لتقدير نسبة الرطوبة والتي لابد ألا تزيد على 14%، ويتم احتساب درجة النتيجة خلال 30 ثانية فقط، مما يسهل على اللجنة القيام بأعمالها والتسهيل على المزارعين.

انطلاق موسم توريد القمح بالقليوبية

وأوضح محافظ القليوبية، أنه مع بدء موسم توريد القمح بالقليوبية وجه رؤساء المراكز والمدن واللجان بضرورة التأكد من الالتزام بكل الضوابط التي أقرتها وزارة التموين بشأن التوريد مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية ووكيل وزارة التموين، بالتواجد بصفة مستمرة وعلى مدار الساعة لتحقيق الانضباط العام بكافة الصوامع والتحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين، كما وجه بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات وتذليل أي معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين لتحقيق المستهدف مشددا على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير بموسم التوريد.