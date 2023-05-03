أبرز محاولات اغتيال استهدفت السياسيين في العالم.. آخرهم بوتين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في تقرير لها اليوم الأربعاء، بأن الكرملين كشف عن محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، باستخدام طائرتين مُسيّرتين، تم تعطيلهما، مما أدى إلى فشل الهجوم على الرئيس الروسي، وفق ما أعلنت موسكو في وقت سابق اليوم.

محاولة اغتيال بوتين ليست أولى محاولات أو عمليات الاغتيالات التي استهدفت سياسيين ونشطاء بارزين، فعلى مدار القرن الماضي، لقى العديد من السياسيين مصرعهم عن طريق التصفية الجسدية، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، عدداً من أشهر الاغتيالات السياسية في التاريخ القريب.

جون كيندي

من أشهر عمليات قتل السياسيين، كانت عملية اغتيال الرئيس الأمريكي جون كيندي والتي تمت يوم الجمعة 22 نوفمبر 1963، خلال موكب الرئيس في مدينة دالاس، حيث تم إطلاق النار عليه من قبل جندي مشاة البحرية الأمريكية، لي هارفي أوزوالد، مما أسفر عن مقتله، ليصبح كيندي الرئيس الأمريكي الرابع الذي يتم اغتياله، بعد إبراهام لينكولن، وجيمس جارفيلد، وويليام ماكينلي.

وخلال نقل الجندي أوزوالد من مركز احتجازه في المدينة إلى سجن المقاطعة، تم إطلاق النار عليه بينما كان يتواجد في الطابق السفلي من مقر شرطة دالاس، من قبل مشغل ملهى ليلي في دالاس، يُدعى جاك روبي.

المهاتما غاندي

وفي الهند تعرض 3 رؤساء للحكومة الهندية للاغتيال، لعل أشهرهم المهاتما غاندي، الذي عرف بتقشفه وسياسته التي ساعدت في نهضة الهند بعد حصولها على الاستقلال، إلا أنه تم اغتياله في 30 يناير عام 1948، على يد ناتهورام جودسي، الذي كان من دعاة القومية الهندوسية، وقد حكم عليه بالإعدام شنقاً في 15 نوفمبر 1949.

أما رئيسة الوزراء الثانية فهي أنديرا غاندي، التي عٌرفت بأنها أول رئيسة وزراء هندية، والتي كان لها دور كبير في تحقيق الهند اكتفاء ذاتيا بالمجال الزراعي، بل وأصبحت تصدر منتجات غذائية، كما أنشأت أول برنامج لتزويد بلادها بالقنبلة الذرية، وقد تم اغتيالها في 31 أكتوبر 1984، عندما أقدم حارسان شخصيان على اغتيالها، على خلفية اقتحام الجنود الهنود لمعبد للسيخ، وفتح النار على المتواجدين، الأمر الذي أدى إلى مقتل عدد كبير من رواد المعبد وسقوط مئات الجرحى.

تولي بعدها رئاسة وزراء الهند ابنها راجيف غاندي، الذي تم اغتياله أيضاً عام 1991، على يد أحد المنضمين لمجموعة نمور التاميل السيريلانكية.

بنظير بوتو

وفي باكستان المجاورة، كانت على موعد مع عملية ومحاولة لاغتيال اثنين من السياسيين، الأولى وصفت بأنها أكبر عملية اغتيال سياسي في تاريخ باكستان، عندما أقدم انتحاري على تفجير نفسه في موكب رئيسة الوزراء السابقة، بنظير بوتو، خلال تجمع انتخابي في مدينة راولبندي.

أما محاولة الاغتيال الثانية، فقد استهدفت عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني، العام الماضي، وفشلت المحاولة، إلا أن منفذ المحاولة لقى حتفه بالرصاص.