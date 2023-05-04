تفاصيل جديدة في واقعة اتهام شاب بإنهاء حياة صديقه ببدر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس شاب أنهى حياة صديقه بسبب خلافات بينهما داخل أحد الشوارع التابعة لدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، كانت النيابة استدعت أسرة المجني عليه لسماع أقوالهم، لكشف تفاصيل ما حدث، كما أمرت بسرعة التحريات حول الواقعة.

المتهم يمثل جريمته في حالة انهيار

كانت قوة أمنية من قسم شرطة بدر، اصطحبت المتهم إلى مكان الواقعة لتمثيل الجريمة بالصوت والصورة، وشرح كيف أنهى حياة صديقه، وسط تشديدات أمنية وهو في حالة انهيار شديدة فور استعادة مشهد قتل الضحية.

تفاصيل الواقعة

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارًا من قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، بورود بلاغ من أحد الأهالي بنشوب مشاجرة انتهت بوقوع قتيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ، وتبين العثور على جثة شاب «حسين. ع» 35 سنة، مصاب بطعنة سكين في الرقبة من الخلف على يد صديقه، بسبب خلافات بينهما بمدينه بدر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتتولي التحقيقات، التي أصدرت بقراراتها السابقة.

تعرف على العقوبة القانونية

وقال حمدي العربي الخبير القانوني، إن العقوبة القانونية التي تنتظر المتهم، بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.