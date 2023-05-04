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مصرع شخصين في تصادم سيارة نقل ودراجة نارية بالغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
10:15 ص | الخميس 04 مايو 2023
حادث سير بالغربية

حادث سير بالغربية

لقي شخصان مصرعهما إثر تصادم دراجة نارية «موتوسيكل» بسيارة نقل على طريق قرية «إبشواي الملق - قطور»، بالقرب من عزبة مصباح، التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى قطور، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

تلقى مأمور مركز شرطة قطور، وغرفة عمليات مرفق الإسعاف بلاغاً من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل، ودراجة نارية «موتوسيكل»، بالقرب من عزبة مصباح علي طريق قرية إبشواي الملق، أسفر عن مصرع شابين.

التحريات والمعاينة في الحادث

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارتا إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع كل من «إسلام.ع.س» و«محمد.ا.ع»، في العقد الثالث من عمرهما ومقيمين بقرية إبشواي الملق، بدائرة مركز شرطة قطور، إثر تصادم دراجة نارية «موتوسيكل» كانا يستقلانها، بسيارة نقل، على طريق قرية «إبشواي الملق - قطور» بالقرب من عزبة مصباح.

ندب الطب الشرعي 

وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.

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