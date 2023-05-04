وكيل «تعليم الدقهلية» يتفقد امتحانات الصف الأول الإعدادي اليوم

تابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الخميس أداء 128 ألفا و359 طالبا وطالبة بالصف الأول الإعدادي امتحان الفصل الدراسي الثاني لمادتي العلوم والتربية الفنية.

ووجه وكيل الوزارة، خلال زيارته لمدرستي شجرة الدر الإعدادية بنات، والشهيد جمال سليم في مدينة المنصورة، بالدقة في تصحيح الأوراق ورصد الدرجات في الشيت لينال كل طالب حقه، كما تابع أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية.

غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان صحفي، أن غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لم ترصد أي مخالفات، وجاءت الأسئلة من المنهج الدراسي، طبقا للمواصفات القياسية للورقة الامتحانية.

تطهير كافة اللجان الامتحانية

وقال ناصر شعبان، وكيل وزارة تعليم الدقهلية، إنه تم توفير مقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل اللجان