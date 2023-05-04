الانتهاء من رصف الطرق الداخلية بالمنطقة الثانية عمارات بمدينة الشروق

أعلن المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن الانتهاء من تنفيذ الطبقة الأسفلتية للطرق الداخلية بالمنطقة الثانية عمارات بالمدينة، وذلك في إطار خٌطة الجهاز والعمل بمشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بالمناطق من الأولي حتى السادسة عمارات بالمدينة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الأعمال شملت أيضاً رفع كفاءة أرصفة المشاة أمام العقارات والمشايات داخل المسطحات الخضراء ومناطق الخدمات وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ شبكة الغاز الطبيعي والمرافق الأخرى من تليفونات ومياه وصرف، موضحاً أنه بالنسبة لباقي مناطق المشروع فقد تم الانتهاء من أعمال الرصف بالأولي والثالثة والسادسة وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع بالمنطقة الرابعة وجارٍ تنفيذ الأعمال بالمنطقة الخامسة.

رئيس جهاز مدينة الشروق يتفقد المشروع

ولفت رئيس جهاز مدينة الشروق إلى أن باقي المناطق داخل المشروع يتم العمل بها تباعاً حسب انتهاء توصيل الغاز بكل منطقة بهدف الحفاظ على ما يتم إنجازه من أعمال، موجهاً بإعادة الشيء لأصله بطبقة الأسفلت بالمحور الشرقي الجديد، وذلك ببعض القطاعات التالفة بمنتصف المحور.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس علي سعد، موقع الـ11 عمارة بمشروع سكن مصر بمدينة الشروق، يرافقه مسئولو الجهاز، حيث تم المرور على أعمال الصبة الخرسانية لسقف الطابق الرابع علوي لأحد عمارات الموقع.

إجمالي عمارات المشروع

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن هذا الموقع يعتبر المرحلة الأخيرة فقط بالمشروع المتبقي تنفيذها ليكون إجمالي العمارات (105) عمارات تضم 2520 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح من (106م : 130م) ويقع بمنطقة الواجهة الشرقية بالمدينة، موجهاً طاقم الإشراف في ختام جولته بتنفيذ الأعمال على الوجه الأمثل والالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد للتنفيذ.