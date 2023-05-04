«هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن».. الحوار الوطني على قلب وطن واحد

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية أمل صالح، على قناة extra news، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بانطلاق أولى جلسات الحوار الوطني، بعنوان «الحوار الوطني.. على قلب وطن واحد».

الفرق بين الحوار الوطني الحالي والسابقين له

قالت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، إنّ هذا ليس الحوار الوطني الأول الذي تقوده الدولة المصرية، إذ إننا قودنا أكثر من حوار وطني في العصور السابقة، ولكن الاختلاف بين الحوار الوطني الذي يدور الآن والحوارات السابقة متمثل في كون الرئيس عبدالفتاح السيسي يسمع للجميع ويدعو كل الأطياف للجلوس على طاولة الحوار الوطني.

مصر لديها كفاءات وخبرات كثيرة

وأضافت «عبدالرحيم»، خلال حوارها لبرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر فضائية «اكسترا نيوز»، من تقديم أمل صالح، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي قال: «مصر لديها كفاءات وخبرات كثيرة للغاية نسطيع عبور التحديات ومناقشة كل قضايانا من خلال هؤلاء المخضرمين وهذه الكفاءات الموجود»، لافتة إلى أنّ الشباب ممثل بقوة من خلال لجنة خاصة لهم، كون الرئيس السيسي منذ توليه يولي الاستماع بشدة لأفكارهم.