اعتمد جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني في الإسكندرية 2023 وذلك بفترتيه الصباحية للمدارس المجهزة تكنولوجيا، والمسائية للمدارس غير المجهزة تنكولوجيا، على أن تبدأ الامتحانات 6 مايو الجاري وتختتم في 24 منذ ذات الشهر وذلك بعد امتحان 10 مواد.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول الثانوى بمحافظة الإسكندرية الترم الثاني، وفقا لإعلان مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، على أن تبدأ الامتحانات في التاسعة صباحا والذي يتزامن وقتها مع التوقيت الصيفي.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني في الإسكندرية 2023

- السبت 6 مايو: اللغة العربية

- الإثنين 8 مايو: الكيمياء

- الأربعاء 10 مايو: الجغرافيا

- السبت 12 مايو: اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ

- الإثنين 15 مايو: اللغة الأجنبية الاولى

- الأربعاء 17 مايو: الفيزياء

- السبت 20 مايو: الفلسفة والمنطق

- الإثنين 22 مايو: الرياضيات

- الأربعاء 24 مايو: الأحياء

تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي في الإسكندرية 2023

وارتبط جدول جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني في الإسكندرية 2023 بفترتي المدارس الصباحية المجهزة إلكترونيا و المسائية غير المجهزة إلكترونيا، على أن يتم عقد امتحانين أحدهما ورقيا وآخر إلكترونيا وفقا للمواعيد المبينة في الجداول.