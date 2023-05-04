سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرية.. يشهد استقرارا

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 4-5-2023 استقرارًا، إذ إنَّ الأقل سعر للشراء بـ30.75 وهو آخر سعر في البنوك قبل إجازة عيد العمال اليوم الخميس، والأعلى جاء بـ30.90 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما جاء سجل أقل سعر بيع 30.85 وهو آخر سعر في البنوك يوم أمس.

والأقل في البيع لسعر الدولار اليوم الخميس 4-5-2023 في بنوك التنمية الصناعية ومصر والأهلي المصري، والأعلى في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، الشراء 30.83 جنيه، والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري

ويسجل سعر الدولار في البنك الأھلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر، الشراء بـ30.75 جنيه، و30.85 جنيه للبيع، بحسب ما أعلنه البنك.

سعر الدولار في بنك القاھرة

فيما سجل سعر الدولار في بنك القاھرة، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، الشراء 30.90 جنيه، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، الشراء بـ30.85، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وعن سعر الدولار في بنك الإسكندریة،30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.