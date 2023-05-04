«الداخلية»: ضبط المتهم بقتل طفل بعد خطفه لطلب فدية في مدينة نصر

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص، لقيامه باختطاف طفل وقتله لمساومة والده في القاهرة، مقابل الحصول على فدية، ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، بغياب نجله 11سنة عقب خروجه من مسكنه للهو مع أصدقائه.

التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني، أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة، وهو أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، وأصل بلدته مركز أبو قرقاص بالمنيا، وباستهداف مسكنه تبين عدم تواجده وهروبه لبلدته.

ضبط المتهم واعترافه بارتكاب الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه خطط لاختطاف الطفل المتغيب لمساومة والده على دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه، من خلال استدراجه لسطح العقار سكنه، بدعوى تسليمه حيوان أليف «كلب» للاعتناء به أثناء سفره لبلدته.

وأوضح المتهم أنه لدى حضور الطفل، قام بخنقه حتى فارق الحياة، خشية افتضاح أمره عقب إطلاق سراحه، وعقب ذلك قام بدفنه داخل كمية من الرمال المتواجدة أعلى سطح العقار، وبالانتقال إلى سطح العقار محل الواقعة عُثر على جثة المجنى عليه.