حبس 3 متهمين بالاتجار في المخدرات بالقناطر الخيرية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس 3 عاطلين، 4 أيام، بتهمة الاتجار بالمخدرات في القناطر الخيرية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتحرير المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها.

وكشفت أقوال المتهمين بالتحقيقات أنهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة هيرويين وايس والميزان الحساس، بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وهاتفي المحمول للاتصال بعملائهم والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

كانت أجهزة مديرية أمن القليوبية، ألقت القبض على 3 مسجلين خطر يقومون بالاتجار في المخدرات بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وبحوزتهم 1،5 كيلو هيروين وكميات مختلفة من الآيس والشابو وسلاحين نارين، و3 أسلحة بيضاء وذخيرة.

وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

معلومات سرية قادت الأمن للمتهمين

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، تفيد قيام 3 عناصر إجرامية بتكوين تشكيل عصابي للاتجار فى المخدرات بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

ضبط المتهمين بتجارة المخدرات في القليوبية

جرى عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث للقبض على المتهمين، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين يحوزون أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة، وأتهم يتخذون من دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد رفعت ابو سريع رئيس مباحث مركز شرطة القناطر من القبض على المتهمين وبحوزتهم كمية من الهيروين تزن 1,500 كيلو جرام و كمية من مخدر الآيس والشابو و بندقية خرطوش و فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار و مبلغ مالي و عدد 2 هاتف محمول وعدد 3 سلاح أبيض وميزان حساس.

وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.