خدمات حكومية كثيرة بات المواطن يستطيع إنجازها من المنزل عبر هاتفه المحمول دون الحاجة للذهاب إلى المصلحة الحكومية والتي توفرها الدولة لتقليل الوقت والجهد الذي يبذله الفرد في الحصول على الخدمة سواء كانت في المرور أو النيابة أو الكهرباء وغيرها، لذلك إليك 6 خدمات حكومية تقدر تعملها وأنت في بيتك من الموبايل.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي خدمات حكومية تقدر تعملها وأنت في بيتك من الموبايل، على هذا النحو:

خدمات حكومية تقدر تعملها وأنت في بيتك من الموبايل

وتتنوع الخدمات الحكومية التي يمكن إنجازها من المنزل وأبرزها كالتالي:

- دفع مخالفات المرور من المنزل

إذا رغب المواطن في دفع مخالفات المرور من المنزل فيمكنه الدخول على رابط موقع مرور مصر، الذي أطلقته وزارة العدل المصرية من خلال إدخال البيانات المطلوبة وإرسال طلب ثم اختيار الطريقة الملائمة من طرق الدفع المُبينة على الموقع بالضغط على كلمة استمرار وكتابة بيانات بطاقتك الائتمانية والتي ستقوم باستخدامها من أجل الدفع وسوف تصل إليك رسالة تأكيد السداد.

- دفع فاتورة الغاز من المنزل

وعن فاتورة الغاز حتى لا تتعرض لغرامة أو مخالغفة فيمكنك دفعها من المنزل من خلال الدخول على رابط شركة الخدمات التجارية البترولية والضغط على خدمة الاستعلام عن فاتورة الغاز، ثم اختيار أيقونة إدخال قراءة عداد الغاز، الضغط على أيقونة «اعرض الفاتورة» ثم اختيار طريقة الدفع .

- تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل

كما يمكن للمواطن تجديد بطاقته الشخصية من المنزل دون الحاجة للذهاب للسجل المدني التابع له من خلال الدخول على بوابة الحكومة المصرية ثم اختيار أيقونة «الرقم القومي» وإدخلا البيانات المطلوبة بدقة وتحديد طريقة سداد الرسوم وعنوان الاستلام.

- دفع فاتورة الكهرباء من المنزل

يمكن أيضا دفع فاتورة الكهرباء من المنزل من خلال الدخول على موقع الشركة القابضة للكهرباء ثم اختيار تويب دفع الفاتورة، وكتابة رقم الهاتف المحمول لصاحب العداد وبيانات العداد بدقة وتكون متواجدة في الفاتورة، والضغط على أيقونة «الدفع بواسطة الفيزا».

- خطوات استخراج وثيقة طلاق من المنزل

كما يمكن للراغبين في الحصول في الحصول على استخراج وثيقة طلاق من المنزل أن يقوم بالدخول على موقع وزارة الداخلية وإنشاء حسا، وفي الخطوة التالية قم باختيار خدمات الإنترنت ومنها خدمات السجل المدني، اضغط على تبويب «وثيقة طلاق» ثم إدخال عدد الشهادات المطلوبة وادخل كافة البيانات المطلوبة منها تحديد درجة قرابة ثم طريقة الدفع وسيُسلم الطلب، خلال 72 ساعة من التقديم.

- خطوات إضافة الزوجة لبطاقة التموين

يمكن للراغب في إضافة الزوجة للبطاقة التموينية الدخول على موقع «دعم مصر» واختيار الخدمات التموينية للمواطنين، ثم يقوم بعد ذلك بالضغط على «إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا» ثم إدخال رقم البطاقة التموينية وبياناتها ثم بعد ذلك يقوم المواطن بإدخال بيانات الزوجة التي يرغب في إضافتها للبطاقة التموينية ثم الضغط على تسجيل.