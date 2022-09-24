«الكهرباء» تنفي إغلاق مسجد في «أرض اللواء» لعدم دفع الفاتورة

أكدت مصادر في وزارة الكهرباء عدم صحة ما تردد حول إغلاق مسجد الرحمة في منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة، مضيفة في تصريحات لـ«الوطن » أن «وزارة الكهرباء ليست مختصة بإغلاق أي مساجد، وهناك تنسيق مع وزارة الأوقاف لتركيب عدداات مسبقة الدفع فيها».

وأشارت المصادر إلى أن أحد مهندسي شركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة اكتشف أثناء مروره على المسجد، أن القائمين على إدارته أوصلوا التيار الكهربائي إليه من خارج العداد، ما يشكل خطورة على حياة المواطنين، ويضر بسلامة السكان والأهالي المجاورين»، مضيفة أن «المهندس نبه على الأهالي بضرورة إجراء تسوية لتصحيح الوضع القانوني».

إجراءات تسوية مديونيات فواتير الكهرباء

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عن التعليمات التي أصدرها محمد شاكر وزير الكهرباء إلى رؤساء شركات التوزيع، لتيسير الإجراءات على المواطنين خاصة من محدودي الدخل لمن تراكمت عليهم قيمة استهلاك الفواتير الشهرية، ولم يتمكنوا من سدادها وفقا للوائح والقوانين.

تقسيط المديونية المتراكمة على فواتير الكهرباء

وأوضح الجهاز أنه يمكن تقسيط المديونية المتراكمة على فواتير الكهرباء للمشتركين الجادين في السداد على 12 شهرًا أو 24 شهرًا، وحدد المستندات المطلوبة التي يجب تقديمها عند طلب جدولة مديونية استهلاك الفواتير على أقساط شهرية

** بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

** نموذج طلب تقسيط للمديونية يجرى استيفاؤه من الشركة وملء البيانات الموجودة به وتقديمه.

** فاتورة كهرباء حديثة الإصدار.

** استيفاء نموذج طلب تقسيط مديونية من الشركة وملء البيانات الموجودة به.

** دفع مبلغ 30% من قيمة المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى.

** جدولة باقي المديونية كحد أقصى 24 شهرًا.