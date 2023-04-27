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«تنظيم الاتصالات» يعلن مواعيد عمل منافذ شركات المحمول بالتوقيت الصيفي

كتب:

حسن عثمان
06:32 م | الخميس 27 أبريل 2023
شركات الاتصالات

شركات الاتصالات

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات، والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور، وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن بدء العمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمراكز التجارية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 29 أبريل الجاري.

وجاءت المواعيد كالتالي:

· طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

· يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

· يوم الجمعة: من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

وأوضح الجهاز، أن منافذ البيع المتواجدة بالمطارات والموانئ ستلتزم بالمواعيد المقررة بتلك الأماكن.

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