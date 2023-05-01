«المصري الألماني» ينظم تدريبات لشباب المحافظات.. تبدأ 7 مايو الجاري

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، دورات تدريبية مجانية جديدة، لشباب المحافظات، الراغبين في الحصول على فرصة عمل، في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتوظيف، والذي يستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة داخل المحافظات الأكثر تصديرًا لها، وتوفير البدائل المتاحة والآمنة للشباب.

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل الدورات التدريبية المتاحة، كالتالى: «دلوقتي لو أنت من محافظة الدقهلية تقدر تبدأ في مجال المبيعات من خلال تدريب بنقدمه لك، تتعلم فيه كل ما يخص المبيعات من خبراء وناس شغالة في المجال من سنين».

تفاصيل تدريب «المبيعات» في محافظة الدقهلية

وأشار المركز المصري الألماني خلال المنشور، إلى أن التدريب سيشمل عددا من الموضوعات، وهي:

- سمات مسؤولي المبيعات.

- رحلة البيع «ماذا تحتاج حتى تبيع».

- عملية عرض المنتج أو الخدمة.

- طرق التعامل مع رفض البيع.

- أساسيات مجال البيع.

- تنبؤات المبيعات.

وأضاف المنشور، أن تدريب «المبيعات» سيكون خلال الفترة من يوم 7 مايو حتى 13 مايو، من الساعة 10 صباحَا إلى 4 عصرًا.

تفاصيل تدريب «المهارات الرقمية» في محافظة المنوفية

كما أشار المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، إلى إتاحة تدريب آخر، وهو تدريب «المهارات الرقمية»: «في مهارات أساسية وبسيطة بيطلبها اي شغل ولازم تتعامل معاها في حياتك، زي من أول إزاي تستخدم الانترنت وتبعت ايميلات لحد استخدام برامج الـ Office».

وأضاف المركز عبر «فيس بوك»: «تدريب المهارات الرقمية بيتيح لك الفرصة إنك تتعلم كل ما يخص الانترنت والايميل Microsoft Word، مايكروسوفت وورد Microsoft Excel، مايكروسوفت إكسل Microsoft Powerpoint، مايكروسوفت باوربوينت».

وأوضح المركز أن تدريب «المهارات الرقمية» سيكون في محافظة المنوفية، خلال الفترة من يوم 7 مايو حتى 11 مايو، وذلك من الساعة 10 صباحًا إلى 4 عصرًا.