جهود المركز المصري الألماني لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. تدريب مئات الشباب

بدأت رحلة المركزالمصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، في نوفمبر 2021، عندما وقعت وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومؤسسة مصر الخير اتفاقية لوصول خدمات المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج لـ 14 محافظة، وتم من خلال هذه الإتفاقية افتتاح أول 7 قاعات في وجه قبلي في يونيه 2022، ثم افتتاح 7 مراكز أخرى في محافظات وجه بحري والدلتا في أكتوبر 2022.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، جهود «المركز المصري الألماني» لمكافحة الهجرة غير الشرعية منذ 2021 وحتى الآن، وفقا للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.

جهود «المركز المصري الألماني» لمكافحة الهجرة غير الشرعية منذ 2021

- من يونيو2022 حتى الآن تم تقديم 5 تدريبات مختلفة لـ 196 مستفيد في محافظة أسيوط، وهى تدريبات: «الإرشاد المهني، إدارة المشروعات، تأهيل وظيفي، تطوير الأعمال، التسويق الرقمي».

- تم تقديم تدريبات «الإرشاد المهنى وتحديد المسار المهني» لـ 218 مستفيد في محافظة سوهاج.

- تم تقديم جلسات استشارية عن الهجرة من أجل العمل في ألمانيا لـ 398 مشارك/ة، في محافظة الشرقية، بالإضافة إلى 6 أنواع تدريبات مختلفة بتساعد أفراد مختلفة بأهداف مختلفة.

- تم تقديم تدريبات التأهيل الوظيفي وإدارة المشروعات وتطوير الأعمال والتسويق الرقمي لـ 121 مشاركين/ات، في محافظة قنا.

- تم تقديم جلسات استشارية عن الهجرة من أجل العمل في ألمانيا لـ 164 مستفيد في محافظة كفر الشيخ.

- تم تقديم تدريبات مهارات التوظيف وتدريب أساسيات العمل الحر لـ 238 مستفيد في محافظة المنوفية.

- تم تقديم تدريبات مختلفة لـ 469 مستفيد في محافظة القليوبية.

- تم تقديم تدريبات مختلفة لـ 144 مستفيد في محافظة المنيا.

- تم تقديم تدريبات مختلفة لـ 108 مستفيد في محافظة الأقصر.

- تم تقديم تدريبات مختلفة لـ 150مستفيد في محافظة الغربية.

- في خلال 10 شهور تم تقديم 8 تدريبات، يوم توظيفي وجلسات استشارية عن الهجرة من أجل العمل في ألمانيا لـ 298 مستفيد في محافظة الفيوم.

- بداية من 2022 تم تقديم تدريبات مختلفة لـ 222 مستفيد في محافظة الدقهلية.

- تم تقديم تدريبات مختلفة لـ 208 مستفيد في محافظة بني سويف.

- تم تقديم تدريبات مختلفة لـ 135 مستفيد في محافظة البحيرة.