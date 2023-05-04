تعريفة الركوب الجديدة بقنا.. المحافظ يوجه بإجراءات صارمة ضد المخالفين

قرر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات الأجرة والسرفيس، والتاكسي، سواء لخطوط السرفيس الداخلي أو الربط مع المحافظات والأقاليم مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين تحريك سعر لتر السولار بدء من الساعة 2 صباحا اليوم الخميس من 7,25 جنيه إلي 8,25 جنيه.

ووجه محافظ قنا، في بيان له بتكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور ومباحث المرور، والوحدات المحلية، لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب عن الحد المقرر ومحاولة استغلال المواطنين، والتشديد على إعلان قائمة التعريفة الجديدة للأجرة بجميع المواقف، ووضع الملصقات على السيارات محدد علىها خط السير وتعريفة الأجرة المحددة .

وناشد محافظ قنا، المواطنين، بالتواصل الفوري على الخط الساخن 15541 او على غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ( 0963328472 -0963337291 ) والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 الساعة.

وجاءت قائمة تعريفة الأجرة لخطوط سير سيارات الأجرة الداخلية والخارجية كالتالي: