«الصحفيين» تنظم دورة «مهارات الديسك والكتابة الصحفية»

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، تنظيم دورة تدريبية بعنوان «مهارات الديسك والكتابة الصحفية» لإكساب الصحفي خبرات الصياغة الصحفية الاحترافية.

جوانب الدورة التدريبية

وذكرت لجنة التطوير والتدريب في نقابة الصحفيين في بيان عنها، أنّ الدورة تجمع بين الجانبين النظري والعملي، وتشمل عدّة محاور، وهي «برنامج لاكتشاف مهارات الكتابة، وخصائص الكتابة الصحفية مقارنة بالكتابة العلمية والأدبية، وسمات الكتابة الإخبارية (كتابة الخبر البسيط، والخبر المركب، والقصة الخبرية، والتقرير الإخباري، والتحليل الإخباري)، ومهارات كتابة العناوين الصحفية وأنواعها، ومهارات معالجة الأخطاء الشائعة في الصياغة، وأساليب كتابة التحقيق الصحفي والحوار الصحفي».

محتويات الدورة

وأوضحت لجنة التدريب، أنّ الدورة تشمل توضيح معالجة الأرقام فى الكتابة الصحفية، وعلامات الترقيم، وتعقد بنظام الساعات المعتمدة: 16 ساعة تدريبية خلال 8 محاضرات على مدار شهر، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز التدريب بنقابة الصحفيين.

ووضعت لجنة التدريب والتطوير بالنقابة الرقم الآتي للاستعلام: 01099221510.