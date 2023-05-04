26 ميدالية لشباب مطروح في ختام أولمبياد المحافظات الحدودية

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن تحقيق أبناء محافظة مطروح 26 ميدالية هي حصيلة مشاركتهم في ختام الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية، الذي جرى تنظيمه بملاعب مطروح، مقدما الشكر لجميع الجهود المشاركة في تنظيم ونجاح فعاليات الأولمبياد في نسخته الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظمته وزارة الشباب والرياضة في الفترة من 27 أبريل وحتى 2 مايو على أرض المحافظة، مما أظهر المحافظة بالشكل الحضاري اللائق.

فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية

وهنأ محافظ مطروح، اليوم الخميس، ببيان جميع اللاعبين والوفود المشاركة الفائزين بالمراكز المتقدمة خلال فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية في 12 لعبة فردية وجماعية والذي حصلت خلاله محافظة مطروح عدد 26 ميدالية مختلفة ما بين ذهبية وفضية وبرونزية.

9 ميداليات ذهبية و8 فضية و9 برونزية

وقال الدكتور وليد عبد العزيز رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، إن المحافظة فازت خلال منافسات الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية بعدد بالميدالية المتنوعة في الألعاب المختلفة الفردية والجماعية منها 9 ميداليات ذهبية و8 ميداليات فضية و9 ميداليات أخرى برونزية.

رحلات للمحافظات المشاركة للمناطق السياحية

من ناحية أخري أكد محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح أنه جرى خلال الأولمبياد تنظيم عدد من الرحلات لللاعبين والوفود المشاركة من محافظات أسوان والبحر الأحمر و الوادي الجديد وشمال سيناء و جنوب سيناء، لعدد من المناطق والمعالم الأثرية والسياحية كمتحف روميل، و«مزار حمام كليوباترا شواطئ عجيبة والغرام وروميل»، وغير من المعالم بالمحافظة والتعرف عليها مع تقديم شرح لها وإهداء البروشورات والكتيبات التعريفية للمقومات والإمكانيات والمعالم السياحية لمطروح وسط فرحة المشتركين من الشباب في الجولة السياحية وزيادة المعرفة والثقافة عن المحافظة.