أنهت مديرية التربية والتعليم بالغربية، استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني وإعلان جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بمحافظة الغربية، التي تنطلق السبت.

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن هناك تعليمات مشددة بضرورة إعلان جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني داخل كل لجنة، وفي مكان واضح.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بمحافظة الغربية 2023

وأشار إلى أن امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني، تنطلق السبت، وسط إجراءات واستعدادات مكثفة بتجهيز اللجان وهناك تنسيق مع كافة الجهات، والجدول كالتالي.

السبت 6 مايو 2023

امتحان مادة اللغة العربية، ومدتها 3 ساعات.

الإثنين 8 مايو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، ومدتها ساعة و نصف.

الأربعاء 10 مايو 2023

امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، ومدتها 3 ساعات.

السبت 13 مايو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، ومدتها 3 ساعات

الإثنين 15 مايو 2023

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية ميكانيكا، ومدتها ساعتين ونصف

امتحان مادة التاريخ، ومدته ساعتان.

الأربعاء 17 مايو 2023

امتحان مادة الفيزياء، ومدتها ساعتان.

وامتحان مادة الجغرافيا، ومدتها ساعتان.

السبت 30 مايو 2023

امتحان مادة الأحياء، ومدتها ساعتان،

امتحان مادة الفلسفة، ومدتها ساعتان.

الإثنين 22 مايو 2023

امتحان مادة الكيمياء، ومدتها ساعتان.

وامتحان علم النفس، ومدتها ساعتان.

الأربعاء 24 مايو 2023

امتحان مادة المواطنة وحقوق الإنسان، ومدتها ساعة و نصف.

امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومدتها ساعة و نصف.