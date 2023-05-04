عضو تنسيقية الشباب: الجمهورية الجديدة لن تبنى إلا بالحوار مع الجميع

قال النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني حدث تاريخي وعرس ديمقراطي لم تشهده مصر من قبل، ودعوة القيادة السياسية لكل أطياف المجتمع وكل المنصات والأحزاب السياسية للتشاور حول ما يخص ويهم الدولة.

حدث لن ولم يتكرر في تاريخ مصر

وأضاف «عزت»، خلال لقاء على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الحوار الوطني حدث لن ولم يتكرر في تاريخ مصر مرة أخرى، لافتا إلى أن الرئيس السيسي ركز بشكل مباشر في حديثه بالجلسة الافتتاحية على اهتمامه بالحوار الوطني وما ينتج عنه من قرارات ومناقشات وإعلانه بشكل مباشر حضور الجلسات النهائية، وهذا ينم على وعي القيادة السياسية بأن الجمهورية الجديدة لن تبنى إلا بالحوار مع الجميع.

الاختلاف في الرأي يقوي الدولة

ولفت إلى أن الرئيس السيسي قال في كلمة مهمة في الجلسة الافتتاحية إن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، بل بالعكس الاختلاف في الرأي يؤدي لتقوية الدولة ودعائمها.

وأكد أن الدولة الوطنية المصرية تتجه وتدشن الجمهورية الجديدة، والتي في حاجة لكل عناصر المجتمع المصري بكل فئاته.