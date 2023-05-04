كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني بأسوان 2023، في بيان لها، للمدارس العامة والرسمية اللغات، للفترتين الصباحية والمسائية، وضم البيان، تعليمات الامتحانات للطلاب وجميع أطراف العملية الامتحانية التي تشمل المراقبين ورؤساء اللجان الامتحانية ورؤساء الأدوار وموجهي المادة.

ويضم جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني بأسوان 2023، المواعيد المقررة لكل مادة، سواء رئيسية أو فرعية أو أدبية أو علمية، نظرًا لأنّ التشعيب بالصف الأول الثانوي عام.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني بأسوان 2023

ويستمر جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني بأسوان 2023، 6 أيام، ويتراوح زمن المادة الامتحانية بين ساعة ونصف وساعتين ونصف، ويؤدي الطلاب، الامتحانات بالمواد الأساسية والفرعية، وفقًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، وتبدأ الامتحانات الأربعاء 10 مايو المقبل، من الساعة 9 صباحًا للفترة الصباحية، والساعة 12 مساءً بالفترة المسائية.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بأسوان

وتنشر «الوطن»، جدول امتحانات الترم الثاني للصف الأول الأول بأسوان، وفقًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، كما يلي:

- الأربعاء 10 مايو: اللغة العربية خلال 3 ساعات.

- السبت 13 مايو: الكيمياء خلال ساعة ونصف، والجغرافيا خلال ساعة ونصف.

- الاثنين 15 مايو: الرياضيات خلال ساعتين، والتاريخ خلال ساعة ونصف.

- الأربعاء 17 مايو: الأحياء خلال ساعة ونصف، واللغة الأجنبية الثانية خلال ساعة ونصف.

- السبت 20 مايو: الفيزياء خلال ساعة ونصف والفلسفة والمنطق خلال ساعة ونصف.

- الاثنين 22 مايو: اللغة الأجنبية الأولى خلال ساعتين ونصف.

ضوابط امتحانات الصف الأول الثانوي بأسوان

وكشفت مديرية تربية تعليم أسوان، ضوابط امتحانات الصف الأول الثانوي العام، وتشمل إعلان الجدول بمكان ظاهر قبل موعد الامتحانات بفترة كافية، ليتثنى للطلاب وأعضاء العملية الامتحانية الإطلاع عليه، ومراجعة الورقة الامتحانية من قبل موجه المادة للتأكد من مطابقتها للمواصفات.