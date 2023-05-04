إيرادات أفلام عيد الفطر.. 1.2 مليون جنيه في يوم واحد

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن حجم إيرادات افلام عيد الفطر 2023، ليوم أمس الأربعاء، حيث يُشارك 7 أفلام متنوعة لعدد كبير من النجوم، منهم «هارلي» لـ محمد رمضان، و«يوم 13» لـ أحمد داوود، و«ابن الحاج أحمد» لـ شيكو.

وأوضح محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، إنّ فيلم «يوم 13» تصدر قائمة إيرادات افلام عيد الفطر 2023، حيث حقق 560.5 ألف جنيه، ليأتي في المركز الأول، مُتفوقًا على فيلم «هارلي» لـ محمد رمضان، والذي احتل المركز الثاني في شباك التذاكر بواقع 326 ألف جنيه.

علي ربيع يتفوق علي شيكو

أما فيلم «بعد الشر» بطولة علي ربيع، جاء بالمركز الثالث، في قائمة إيرادات افلام عيد الفطر 2023، بقيمة 170 ألف جنيه، ليلاحقه فيلم «ابن الحاج أحمد» لـ شيكو، الذي حقق 119 ألف جنيه فقط، حيث يُعتبر هذا العمل هو أول بطولة سينمائية له بعيدًا عن هشام ماجد وأحمد فهمي.

رمسيس باريس خامسا وساعة إجابة في ذيل القائمة

ويتمسك فيلم «رمسيس باريس» لـ هيفاء وهبي، بالمركز الخامس في قائمة إيرادات افلام عيد الفطر 2023، حيث حقق 72 ألف جنيه فقط، أما فيلم «مغامرات كوكو» لـ بيومي فؤاد، حقق 20 ألف جنيه، بينما تذيل فيلم «ساعة إجابة» القائمة ليأتي بالمركز السابع والأخير بقيمة 12 ألف جنيه.

وأشار الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إلى أنّ إجمالي إيرادات افلام عيد الفطر 2023، أمس الأربعاء، بلغ نحو 1.28 مليون جنيهًا فقط.