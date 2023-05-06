16 نصيحة وشرطا قبل السفر لأداء مناسك الحج.. حقيبة صغيرة

أعلنت وزارة السياحة نتيجة الحج السياحي للعام الحالي 2023 الذي شهد إقبال المواطنين المتقدمين للقرعة بنسبة 7% عن العام الماضي، بينها نسبة 75% من إجمالي عدد التأشيرات المخصصة للحج السياحي للمستويين الاقتصادي والبري و25% للمستوى الخمس نجوم، وشملت نتيجة قرعة الحج السياحي لهذا العام مختلف محافظات مصر، التي غطتها القرعة بالتناسب مع عدد المتقدمين.

الاستعداد للحج القرعة والسياحي

بدأ المقبولون بقرعة الحج المصرية والحج السياحي وحج الجمعيات الأهلية لهذا العام الاستعداد لإنهاء إجراءات السفر مابين الفحص الطبي وتسديد رسوم الحج السياحي، وأخذ التطعيمات اللازمة والتي تشمل تطعيمات فيروس كورونا المستجد والالتهاب السحائي.

نصائح صحية لزوار بيت الله الحرام

وحرصا على سلامة وراحة حجاج بيت الله الحرام من المقبولين بقرعة الحج السياحي لهذا العام 2023 فقد وجهت مديريات الصحة والسكان بالمحافظات المختلفة، للمتقدمين لإجراء الفحص الطبي للحج القرعة والجمعيات الأهلية والحج السياحي بعدة نصائح يرجى الاهتمام بتطبيقها أثناء مناسك الحج لهذا العام لسلامة حجاج بيت الله الحرام وفقا لبيان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزراة الصحة وتوجيهه للمديريات.

- استكمال جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا مع تقديم شهادة الـQR Code

- التطعيم ضد الالتهاب السحائي، خلال آخر 3 سنوات.

- على أصحاب الأمراض المزمنة اصطحاب ما يفيد حالتهم الصحية.

- اصطحاب كميات مناسبة من الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة ومن يتناول أدوية بانتظام، تكفي مدة الوجود بالأراضي المقدسة.

- التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية خاصة المصابين بالأمراض المزمنة.

- اتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية للحماية من الإصابة بالأمراض المعدية.

- التوجه الفوري للبعثة الطبية المصرية لوزارة الصحة والسكان في كافة الاستشارات الطبية والوقائية، وعند حدوث أي أعراض.

- اصطحاب ملابس قطنية للارتداء عقب التحلل من الإحرام نظرا لارتفاع درجات الحرارة.

- الإكثار من شرب المياه والسوائل.

- استخدام أدوات العناية الشخصية الخاصة بكل حاج دون التبادل مع الآخرين، خاصة عند إنهاء التحلل.

- اصطحاب غسول ومطهرات، ومراهم تسلخات وبعض المسكنات .

- اصطحاب مناشف خاصة بكل حاج، وملابس كافية وقبعات للشمس.

وأكد الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الوقائية على مديريات الصحة عبر بيان عام ضرورة التأكيد على حجاج بيت الله الحرام بتطبيق الإجراءات الوقائية.

نصائح للحجاج أثناء أداء المناسك

بينما نصحت الجهات المختصة، بالبعثة المصرية للحج لهذا العام زوار بيت الله الحرام بعده نصائح منها:

- الالتزام بالبعثة المرافق لها.

- ارتداء كارت التعريف الخاص بكل حاج والذي يضم بياناته مقر إقامته مع تحديد رقم هاتف المشرف خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

- اصطحاب شنطة صغيرة يوضع بها مبلغ مالي صغير وقبعة ونضارة شمسية والحذاء وتصريح الحج.

- الابتعاد عن التزاحم والالتزام ببرنامج الزيارة.

رابط نتيجة قرعة الحج 2023

ويمكن معرفة نتيجة قرعة الحج لهذا العام 2023 عبر الموقع الرسمي لبعثة الحج المصرية من هنا، حيث يقوم المتقدم بكتابة الاسم والرقم القومي وإجراء الاختبار الأمني، لست روبوت، لتظهر نتيجة الحج بالقبول أو عدم القبول فضلا عن بيانات كل حاج وتشمل الاسم رباعيا والرقم القومي والمهنة ورقم التواصل والعنوان.