انهيار المصارف الأمريكية يدفع الذهب للصعود عالميا

خلال الساعات القليلة الماضية أعلنت البورصات العالمية تراجع المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بقوة، اليوم الخميس، بالتزامن مع عودة مخاوف انتشار عدوى الانهيارات المصرفية من جديد.

وخلال افتتاح جلسات السوق الأمريكي منذ قليل تراجعت أسهم العديد من البنوك الأمريكية بقوة، حيث تشهد أسهم البنوك ضغوط بيعية قوية بفعل خوف المستثمرين من حدوث المزيد من الانهيارات المصرفية، وفق تقارير البورصات العالمية وموقع «إنفيستينج»

وأدى اتجاه المستثمرين لبيع الأسهم المصرفية إلى ارتفاع أسهم وأسعار الذهب، نتيجة انتعاش الطلب عليه، والذي يظهر بقوة أثناء الأزمات الاقتصادية والمصرفية.

أسهم البنوك تسقط

وانخفضت أسهم بنك باكويست - PacWest بأكثر من 59%، وجاء هذا التراجع بعد أنباء عن قيام بنك كاليفورنيا بتقييم الخيارات الاستراتيجية، بما في ذلك البيع المحتمل، كما تراجع سهم بنك ويسترن أليانس - Western Alliance بنسبة 58%.

فيما انخفض سهم زيونز بانكورب بنسبة 14%، وتراجع أيضًا سهم ميتروبوليتان بنك - Metropolitan Bank Holding بنسبة 19%.

وبجانب هذا انخفضت العديد من الأسهم للشركات الكبرى، وأشار عدد من المحللين إلى أن القطاع المصرفي سيظل يخسر الكثير حتى يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فمع بقاء معدلات الفائدة مرتفعة سيستمر الضغط على البنوك، وسيكون هناك المزيد من إخفاقات البنوك الإقليمية.

وبسبب التخوفات من لهجة الفيدرالي والتي دلت على احتمالية ترك السياسة التشددية لفترة من الوقت والتخلي عنها اتجه الكثيرين إلى الذهب والذي ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% عند 2056 دولار للأوقية.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3% إلى 2064 دولار، فيما استقر مؤشر الدولار عند 101.1 نقطة، وانخفض خام برنت بنسبة 0.8% إلى 71.7 دولار للبرميل، و تراجع خام تكساس بنسبة 1.3% إلى 67.7 دولار للبرميل.