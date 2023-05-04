السيطرة على حريق داخل مزرعة مواشي بزفتى وإصابة 3 أشخاص

شب حريق هائل داخل مزرعة مواشي، كائنة بشارع داير الناحية، بقرية كفر ششتا التابعة لمركز ومدينة زفتي، بمحافظة الغربية، أسفر عن إصابة 3 أشخاص باختناق وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

بلاغ بنشوب حريق

تلقت غرفة عمليات قوات الحماية المدنية، ومرفق الإسعاف بمدينة زفتي، بلاغاً من الأهالي يفيد باندلاع حريق هائل داخل مزرعة مواشي، بقرية كفر ششتا التابعة لدائرة المركز، وتصاعد كثيف للدخان، وإصابة عدة أشخاص.

انتقلت قوة أمنية، وبرفقتها 4 سيارات من قوات الحماية المدنية، وسيارتي إسعاف إلى محل الواقعة، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب، وإخماد النيران، وإجراء عمليات التبريد خشية من اندلاع النيران مرة أخرى.

المعاينة الأولية

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، نشوب حريق داخل مزرعة مواشي، علي مساحة 3 قيراط، وامتد الحريق إلى 4 مزارع مجاورة، وأسفر الحريق عن إصابة«سناء محمد الششتاوي، 58 عام، ونبوية عبد الحميد أبو العينين، 30 عاماً، وهاني عبد الحميد أبو العينين، 35 عاماً، جميعهم مصابين باختناقات، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم داخل سيارات الإسعاف، وعمل جلسات أكسجين، ورفضوا الانتقال إلى المستشفى، لمتابعة حالتهم الصحية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.