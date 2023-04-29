أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 في المحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 في جميع المحافظات حيث أوضحت الوزارة أنه يجب على الحجاج ضرورة إكمال جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا «جرعة واحدة من لقاح جونسون» أو «جرعتين من باقي اللقاحات المعتمدة من منظمة الصح العالمية»، مع تقديم شهادة QR CODE، على ألا يكون مضى على آخر جرعة 6 أشهر.

وتنشر «الوطن» أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 في جميع المحافظات.

عناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 القاهرة

وجاءت أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 كالتالي:

مكتب تطعيم الحجر الصحي بالمطار: صالة 1.

مكتب صحة المحكمة 32 شارع الحجاز.

مكتب صحة نصر ثان الحي السادس.

مكتب صحة الشريف بجوار مترو الخلفاوي.

مكتب صحة المعادي 71 ميدان التعاون.

مكتب صحة عابدين 197 ش التحرير.

مكتب صحة قصر النيل 7 ش رضا.

مكتب صحة نصر أول 14 شارع عمارات رابعة.

مكتب صحة التجمع الأول المجاورة العاشرة.

مكتب صحة الست خضرة شارع راغب.

مكتب صحة الأسمرات شارع 9.

مكتب صحة الزاوية القديمة شارع محمد الأسمر.

مكتب صحة العباسية 2 شارع المستشفى الإيطالي.

مكتب صحة المنيل 15 شارع إبراهيم باهر زغلول.

مكتب صحة الأندلس شارع مؤسسة الزكاة.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 دمياط

وتأتي أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 قبل السفر لأداء الحج 2023 كالتالي:

مكتب صحة أول دمياط .

مكتب صحة الزرقا كوبري المركز.

مكتب الحجر الصحي بميناء دمياط.

مكتب دمياط الجديدة بالمركز الطبي العام.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 الدقهلية

مكتب صحة ثان المنصورة.

مكتب صحة ميت غمر.

مكتب صحة الجمالية.

مكتب صحة بلقاس.

مكتب صحة السنبلاوين.

مكتب صحة دكرنس.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 الشرقية

مكتب صحة أول الزقازيق.

المركزي الطبي بالحسينية.

مكتب صحة منيا القمح أول.

مكتب صحة أول بلبيس.

مركز طبي أول أبو كبير.

مركز طبي كفر صقر.

مركز طبي القنايات.

مكتب صحة ديرب نجم.

مكتب صحة فاقوس أول.

مركز طبي 46 بالعاشر.

مركز طبي أبو حماد.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 الإسكندرية

مكتب صحة المندرة.

مكتب صحة سموحة.

مكتب المراقبة الدولية.

مكتب صحة العامرية ش القسم.

وحدة العجمي البحرية الهانوفيل.

الحجر الصحي بميناء اسكندرية.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 بورسعيد

مكتب التطعيم الدولي بالحجر الصحي حي العرب.

مكتب صحة بورسعيد أول شارع النهضة.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 السويس

مكتب الحجر الصحي ببورتوفيق باب 9

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 الإسماعيلية

مكتب صحة السبع بنات.

مكتب صحة القصاصين الجديدة.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 القليوبية

مكتب صحة بنها رابع المركز الطبي العام.

مكتب صحة حجازي.

المركز الطبي بكفر شكر.

مركز طبي الشباب العبور.

مركز طبي الخانكة أول المثلث.

مركز طبي الخصوص.

مركز طبي بهتيم ثاني.

المركز الطبي بشبين القناطر.

مركز طبي طوخ.

مكتب صحة القناطر الخيرية أول.

مركز طبي قليوب المحطة.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 كفر الشيخ

مكتب صحة كفر الشيخ أول.

مكتب صحة دسوق.

مكتب صحة مطوبس.

مكتب صحة الحامول.

مكتب صحة فوة.

مكتب صحة قلين.

مكتب صحة بيلا.

مكتب صحة سيدي سالم.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 سوهاج

مكتب صحة ثالث سوهاج.

مكتب صحة طهطا.

مكتب صحة أول بجرجا.

مكتب صحة البلينا.

مكتب صحة أول أخميم.

مكتب صحة المنشاة.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 قنا

مكتب صحة قنا.

مكتب صحة قوص.

مكتب صحة نجع حمادي.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 الأقصر

مكتب صحة ثان الأقصر.

مكتب صحة إسنا.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 أسوان

مكتب التطعيم الدولي بمعزل الحجر الصحي.

مكتب صحة أسوان أول.

مكتب صحة كوم أمبو.

مكتب صحة إدفو.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 بني سويف

مكتب صحة أول بمساكن الدلالة.

رعاية الطفل بالفشن.

المركز الطبي ببا.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 الفيوم

مكتب صحة خامس بالحادقة

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 مطروح

مكتب صحة الحمام.

مكتب صحة الضبعة.

مكتب صحة مطروح أول.

مكتب صحة سيوة ش أنور السادات.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 البحيرة

المركز الطبي بناصر.

عيادة حي أول العكريشة.

المركز الطبي الحضري غرب إيتاي.

الإدارة الصحية ببدر.

المركز الطبي الحضري برشيد.

مكتب صحة أبو المطامير.

وحدة البلاكوس الصحية.

مكتب صحة أول بالمحمودية.

المركز الطبي الحضري صحة أول إدكو.

المركز الطبي الحضري بجوار شبكة الكهرباء.

مكتب صحة أول بالدلنجات شارع الجبانة.

مركز رعاية الأمومة والطفولة الرحمانية.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 المنيا

مكتب صحة المنيا ثالث.

مكنب صحة ثالث ملوي.

مكتب صحة ثالث مغاغة.

مكتب صحة ثاني سمالوط طريق أسوان الزراعي.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 أسيوط

مكتب صحة أول أسيوط.

مركز صحي القوصية.

مركز صحي ديروط.

مكتب صحة أبو تيج.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 الغربية

المركز الطبي صحة خامس بطنطا.

مكتب التطعيم الدولي بإدارة المحلة.

مكتب صحة سمنود.

مكتب صحة ثان السنطة.

مكتب صحة زفتي.

مكتب صحة مستشفى قطور.

مكتب صحة أول كفر الزيات.

مكتب صحة ثان بسيون.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 الجيزة

مكتب التطعيم الدولي مجمع المصالح.

مكتب صحة الطالبية 383 ش الهرم.

مركز ميت عقبة ش السودان.

مكتب صحة كرداسة.

مكتب صحة أكتوبر مسجد الحصري.

مكتب صحة الحوامدية.

مكتب صحة الباويطي الواحات البحرية.

مكتب صحة أطفيح الطريق العمومي.

رعاية شمال العياط.

مركز صحي زين شارع ترعة زنين .

رعاية طفل البدرشين.

مكتب صحة أوشيم مدينة أوسيم.

رعاية طفل زايد الحي الحادي عشر .

مكتب صحة الصف بجوار بنك مصر.

وحدة نكلا طريق وردان الزراعي.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 المنوفية

مكتب صحة شبين الكوم ثان.

مكتب صحة منوف ثان.

مكتب صحي أشمون.

مكتب صحة السادات.

مكتب صحة الباجور

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 الوادي الجديد

مكتب صحة الخارجة.

مكتب صحة الداخلة.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 البحر الأحمر

مكتب صحة الغردقة ش الكورنيش.

مكتب صحة رأس غارب .

مكتب صحة سفاجا.

مكتب صحة القصير.

مكتب صحة الشلاتين.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 شمال سيناء

مكتب التطعيم الدولي العريش بجوار الأحوال المدنية.

مكتب صحة بئر العبد حي العمارات.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 جنوب سيناء

مكتب صحة راس سدر.

مكتب صحة طور سيناء.

مكتب صحة نويبع المركز الطبي الحضري بالمزينة.