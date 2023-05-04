رئيس مصنع «فيوتك»: دعم الرئيس لا ينقطع.. ومبادرة «ابدأ» أنقذتنا من الإغلاق

أكد الدكتور مهندس محمد حلمى هلال، رئيس مجلس إدارة مصنع فيوتك لإنتاج معدات ترشيد الطاقة، أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لا ينقطع ومستمر، منوهاً بأن مبادرة «ابدأ» لدعم المشروعات أنقذتهم من الإغلاق، وساعدتهم على تطوير اللمبات والكشافات الليد. وأوضح «هلال»، فى حوار لـ«الوطن»، أن المصنع ينتج 2 مليون كشاف و500 ألف لمبة موفرة سنوياً، مشيراً إلى أنهم يستهدفون التصدير بقيمة 10 ملايين دولار خلال عام بشكل مبدئى، خاصة أن سعر الكشاف أقل 70% من المستورد ولا يزيد على 2500 جنيه وعمره 10 سنوات. وإلى نص الحوار:

د. محمد حلمي هلال: ننتج 2.5 مليون كشاف ولمبة موفرة سنوياً.. والتصدير بـ10 ملايين دولار خلال عام

حدثنا عن مصنع «فيوتك».. وأهم إنجازاته؟

- مصنع فيوتك واحد من أهم المصانع، التى تعمل على تطوير الإضاءة الذكية بهدف ترشيد الاستهلاك، وهو ما يوفر الملايين سنوياً على الدولة بخلاف الترشيد على المواطنين فى المنازل وأماكن العمل والطرق العامة، وكان يمر بالعديد من المشكلات وتدخلت مبادرة «ابدأ» لدعم الصناعات، وجار العمل على توسعة مجال الإنتاج وزيادة المستهدف والاهتمام بالتصدير بشكل أكبر خلال الأعوام القادمة، خاصة فى ظل الاهتمام العالمى بترشيد استهلاك الكهرباء.

كم عدد الكشافات الموفرة واللمبات الليد التى يتم إنتاجها؟

- المصنع ينتج 250 كشافاً فى الساعة، لذلك يعد أحد أكبر مصانع الكشافات فى العالم، حيث ننتح ما يقرب من 2 مليون كشاف ليد سنوياً وهى طاقة عملاقة فى الإنتاج، ومع زيادة الطلب على المنتج ستتم مضاعفة هذه الأعداد خلال الفترة المقبلة، خاصةً مع توجيه الرئيس السيسى خلال احتفالات عيد العمال باستخدام هذه الكشافات فى إنارة المدن الجديدة، فضلاً عن إنتاج ما يقرب من 500 ألف لمبة ليد موفرة للطاقة سنوياً من خلال خطوط إنتاجه.

بأى نسبة يتم الاعتماد على المكون المحلى فى صناعة الكشافات واللمبات الموفرة للطاقة؟

- المكون المحلى فى المنتج الذى يقدمه المصنع يتراوح بين 50% و60% وبالتعاون مع مبادرة ابدأ نعمل على زيادته، كما أن توجيهه وإعلانه دعم المصنع للوصول إلى نسبة من 90% إلى 100% من المكون المحلى سيكون حجر زاوية فى الوصول إلى ما نتمناه خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم وضع خطة وقبل مرور عام واحد سنصل إلى النسبة المطلوبة، لأن هذا يخفف العبء عن الدولة ويقلل فاتورة الاستيراد ويوفر العملة الصعبة.

بالحديث عن العملة الصعبة.. ما الكمية التى يستهدف المصنع تصديرها؟

- المصنع كان يمر بعدد من المشكلات ولكن حالياً أصبحنا أفضل بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ودعم مبادرة ابدأ للمصنع، والعام القادم مباشرة سيتم استهداف التصدير بـ10 ملايين دولار مبدئياً، مع زيادة الاهتمام بتسويق المنتج والوصول إلى نسبة أكبر من التصدير تماشياً مع اهتمام الدولة بالتصدير ودعم الصناعات التى تصدر لزيادة إمكانياتها وتحقيق مستهدف أكبر.

حدثنا عن مميزات كشافات الليد التى يوفرها المصنع؟

- الكشافات واللمبات التى يوفرها المصنع يتم إنتاجها بجودة عالية وكفاءة كبيرة تستطيع المنافسة إقليمياً ودولياً، بالاعتماد على أحدث النظم والأجهزة الحديثة عالمياً، خاصة مع دعم مبادرة ابدأ، وعمر الكشاف يصل إلى 10 سنوات كاملة، والإضاءة الصادرة جودتها وكفاءتها عالية، ومن أهم المميزات توفير أكثر من 50% من الإضاءة المستخدمة فى الشوارع والمبانى.

هل هناك مميزات أخرى لهذه الكشافات؟

- بالطبع، فسعر الكشاف أقل بنسبة 70% من المستورد من الخارج، وسعره ما بين 2000 و2500 جنيه، ويستطيع الكشاف الواحد توفير أكثر من 400% من قيمته على مدار 10 سنوات، وهى مدة استخدامه بالنسبة للمستخدم، كما يوفر 3 أضعاف هذه الأرقام بالنسبة للدولة.

ماذا عن دعم مبادرة ابدأ؟

- نشكر مبادرة ابدأ، ففور تواصلنا معهم كانت هناك سرعة استجابة لدعم المصنع وتوفير كل الدعم اللازم له لتطويره، لأن هذا المصنع متوقف عن العمل منذ سنوات، وكان من الممكن ألا يعمل مجدداً أو يتم تحويل نشاطه لنشاط مختلف، ولكن المبادرة ساعدتنا أن المصنع يعمل من جديد والماكينات ترجع تشتغل من جديد.

كيف يتم اختيار الكوادر البشرية؟ وماذا عن تدريب العمالة فى المصنع؟

- المصنع به مدرسة فنية مجهزة على أعلى مستوى ويوجد بها ما يقرب من 250 طالباً ويتم تدريبهم على أحدث النظم العملية، وتهدف المدرسة إلى إمداد المصنع بالموارد البشرية والعمالة المدربة لضمان استمرارية المصنع وتطويره، ويتم الاهتمام بالرياضات المختلفة لهم لبناء أجسام صحية، كما أن هناك عمليات تدريب مستمرة من خلال إدارة التدريب بالمصنع على التطوير، وإضافة كل ما هو جديد فى سبيل الوصول إلى أحدث ما وصل إليه العلم فى العالم.

توجيهات «السيسي» برفع المكون المحلي في المنتج إلى 100% سيتم تنفيذها قبل عام

ما انطباعك أثناء الحديث بينك وبين الرئيس السيسى وإشادته بالمصنع أثناء الاحتفال بعيد العمال؟

- الرئيس السيسى دعمه لا ينقطع أبداً عن المصنعين، وهو والد لكل المصريين، وكل النجاحات التى نحققها اليوم ما هى إلا من توجيهاته فى النهوض بالصناعات الوطنية ودعمها بكل السبل، وأن اللقاء تم بـ«الفيديو كونفرانس»، وكان به العديد من الإيجابيات، أهمها وأولها تأكيده الاهتمام بصحة العمال، وهو ما يدل على أنه يعتبر الجميع أبناءه، وثانياً هو توجيهه باستخدام كشافات فيوتك على الطرق العامة فى المشروعات الجديدة التى تنتجها الدولة، وثالثاً الدعم الكبير بمبادرة ابدأ والعمل على زيادة المكون المحلى فى المنتج ليصل من 90% إلى 100% وفق توجيهاته.

مصر تسير في الطريق الصحيح

أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى وكل أجهزة الدولة ومبادرة ابدأ على دعمها المصانع الوطنية، وأريد أن أؤكد أن الدولة لن تبنى إلا بيد أبنائها المخلصين الراغبين فى وضعها فى المكانة التى تستحقها، وأن مصر تسير فى الطريق الصحيح بتقليل الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلى ودعمه مادياً ومعنوياً.

مسؤول الجودة: كفاءة المنتج 98% ونشكر «السيسي» على دعم الصناعة

نجح مصنع فيوتك لتصنيع الكشافات واللمبات الموفرة بعد الدعم الكبير من مبادرة ابدأ، فى تحقيق العديد من الإنجازات وتطوير مستوى العمل، حيث يستعد المصنع للتصدير الخارجى خلال العام المقبل وزيادة التوسع فى التصنيع الداخلى، ويحتاج ذلك إلى الاهتمام الكبير بجودة المنتج وخلوه من العيوب والمشكلات، وهو ما يجعل مسئولى قسم الجودة فى القلب من مسيرة النجاح لمراقبة والتأكيد على كفاءة المنتج.

«ماهر»: منتجاتنا هدفها ترشيد استهلاك الكهرباء في الإضاءة للحفاظ على مصادر الطاقة

وقال : «نعمل على الوصول إلى أكبر درجة ممكنة من الكفاءة فى المنتج، بحيث تناسب استهلاك العميل وتطبيق المواصفات القياسية الموضوعة من قبل الإدارة، وجميع المنتجات التى تخرج من المصنع هدفها ترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل استخدام الكهرباء فى الإضاءة فى إطار الاهتمام العالمى بالحفاظ على مصادر الطاقة وترشيدها».

وأضاف «ماهر» لـ«الوطن، أنه يوجد ثلاث مراحل إنتاج ومراجعة على كل خط إنتاج بالمصنع، وكل شخص يراجع على المرحلة التى قبله، موضحاً أن خطوط الإنتاج الجديدة تم الوصول فيها لنسبة كفاءة عالية جداً لسرعة تنفيذ المنتج، والكشاف لا يمكن أن يخرج من المصنع بجودة وكفاءة تقل عن 98%، ويوجد أجهزة قياس خاصة بذلك، وإذا كان أقل من ذلك يتم استبعاده.

ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على اهتمامه بالعمال فى المصنع والإشارة إلى الاهتمام بصحة العمال والرياضة، أثناء حديثه مع المهندس محمد هلال، رئيس مجلس إدارة فيوتك، مضيفاً: «بنشكر الرئيس السيسى إنه بيدعمنا ويساعدنا إننا نطور منتجاتنا، لأن الهدف الرئيسى لمصنعنا هو ترشيد الاستهلاك وده بيوفر لبلدنا كتير، والصناعات الوطنية هى اللى هتساعد مصر على النهوض والتميز».

مسؤولة إدارة التدريب بـ«المصنع»: تدريب 500 شخص سنوياً لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي

أصبح وجود إدارة للتدريب واحداً من أهم عناصر تميز المصانع والشركات، باعتبارها وحدة قياس تعبر عن رغبة هذه الكيانات فى المنافسة والتطور وتحسين بيئة العمل وأداء العاملين بما ينعكس على المنتج والكيان ذاته وكل المرتبطين بنشاطه.

وجاء اهتمام مصنع «فيوتك» بوجود إدارة للتدريب باعتباره أهم المصانع الحديثة فى مجال إنتاج معدات الإضاءة والكهرباء، وهو نشاط يتطلب تطويراً مستمراً، وتم إسناد مهمة الإدارة لـ«أسماء حشيش»، التى تعمل جاهدة لمواكبة النظم الحديثة لتطوير المصنع التطور التكنولوجى الهائل فى أنظمة الإضاءة.

وأكدت «حشيش» فى حديثها لـ«الوطن» أن التدريب فى المصنع يشمل محورين رئيسيين، وهما: تدريب الطلاب عملياً فى المدرسة على كيفية العمل بالمصنع ليكونوا جاهزين لسوق العمل فور تخرجهم مباشرة، وفقاً لبرنامج تحت إشراف وزارة التربية والتعليم لكى يصبح الطلاب متفوقين نظرياً وعملياً.

وأضافت أن المحور الرئيسى الثانى هو تدريب العمال فى المصنع، ويتضمن شقين، الأول يختص بتدريب العمال الجدد على نظم العمل بداية من أول خط إنتاج وصولاً للانتهاء من المنتج، والجزء الثانى تدريب العمال على التطوير المستمر فى المجال الصناعى لمواكبة أحدث النظم التكنولوجية فى العالم، فضلاً عن التدريب على طرق الإدارة والتعامل الشخصى والنفسى مع العمال، مشيرة إلى أنه يتم تدريب 500 شخص سنوياً من خلال الإدارة.

زوجي من أكثر الداعمين لي والسبب الرئيسي في نجاحي المهني والعملي

وأوضحت أن عملها يبدأ فى الساعة الثامنة صباحاً وينتهى فى الرابعة عصراً، يومياً، مشددة على أن الأمر لا يؤثر على حياتها الزوجية وتربية أولادها الثلاثة، وجميعهم متفوقون فى دراستهم بإحدى المدارس التجريبية، مشيرة إلى أن زوجها من أكثر الداعمين لها فى العمل، وهو السبب الرئيسى فى نجاحها المهنى والعملى.

أسماء حشيش: حديث الرئيس عن العمالة في المصنع والاهتمام بصحتهم كان مفاجأة سعيدة للجميع

ووجهت مديرة التدريب فى مصنع فيوتك بالمنطقة الصناعية لمدينة السادات بالمنوفية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على دعمه للمصنع وتشجيعه على التطوير المستمر، من أجل الاعتماد على المنتج المحلى فى التصنيع بنسبة أكبر خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن حديث الرئيس عن العمالة فى المصنع والاهتمام بصحتهم كان مفاجأة سعيدة للجميع، موضحة أنهم يبذلون كل جهدهم لتطوير المنظومة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى.