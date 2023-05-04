موعد انتهاء الموجة الحارة.. انخفاض الحرارة 4 درجات مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة وموعد انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائلاً للدفء على السواحل الشمالية الغربية.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وذكرت الهيئة أنه يسود طقس معتدل صباحاً، مائل للبرودة ليلاً حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه اعتبارًا من السبت 6 مايو 2023 تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من «4:3» درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

- القاهرة 30 - 17.

- العاصمة الإدارية 30 - 17.

- أكتوبر 30- 16.

- بنها 30- 17.

- دمنهور 28- 16.

- وادي النطرون 30 - 15.

- كفر الشيخ 30- 17.

- المنصورة 29- 16.

- الزقازيق 30- 17.

- شبين الكوم 30- 17.

- طنطا 30- 17.

- دمياط 34- 22.

- بورسعيد 33- 21.

- الإسماعيلية 33- 22.

- السويس 34- 22.

- العريش 34- 20.

- رفح 33- 20.

- رأس سدر 32- 20.

- نخل 31- 13.

- كاترين 27- 12.

- الطور 32- 20.

- طابا 32- 22.

- شرم الشيخ 34- 23.

- الإسكندرية 24- 16.

- العلمين الجديدة 23- 18.

- مطروح 24- 18.

- السلوم 27 - 18.

- سيوة 35- 21.

- رأس غارب 34 - 22.

- الغردقة 34- 23.

- سفاجا 34- 22.

- مرسى علم 31- 21.

- شلاتين 32 - 20.

- حلايب 30 - 20.

- أبو رماد 29 - 20.

- رأس حدربة 29 - 20.

- الفيوم 33- 19.

- بني سويف 32- 19.

- المنيا 32- 18.

- أسيوط 33- 19.

- سوهاج 37- 21.

- قنا 37- 22.

- الأقصر 38- 22.

- أسوان 39- 23.

- الوادي الجديد 36- 21.

- أبوسمبل 38- 22.