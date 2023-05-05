مصرع سيدة وإصابة 8 أشخاص في تصادم 3 سيارات بأسوان

صرحت الجهات المختصة بمحافظة أسوان بدفن جثمان «سهام ح- 53 سنة»، التي لقيت مصرعها بحادث تصادم سيارتي ميكروباص وسيارة ربع نقل بطريق أبوسمبل السياحي بمدينة أسوان، وتسليم الجثمان لذويها، بينما أصيب 8 آخرين تم نقلهم لمستشفى أبو سمبل الدولي لإسعافهم وإجراء اللازم طبيًا.

وتلقت مديرية أمن أسوان إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص وأخرى ربع نقل، بطريق أبو سمبل ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، ومصرع سيدة.

الإنتقال لموقع الحادث

على الفور إنتقلت وحدة بحث جنائي لموقع الحادث كما دفع مرفق إسعاف أسوان ب4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى ابو سمبل الدولي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الإسعافات الطبية، ووحدة مرور لرفع أثار الحادث وأعاده تسيير الطريق.

وبالإنتقال لموقع الحادث تبين إصطدام سيارتين ميكروباص وأخرى ربع نقل عند قرية توشكي بطريق مدينة أبوسمبل ووجود مصابين متوفية.

حصر المصابين والوفيات

وتبين وفاة سهام حسن سن 53 عاما وإصابة كلا من، زاكي الدين بشري أبكر، سن 44 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، و السيد مصطفي أحمد، سن 25 عاما مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري والكتف الأيسر و اشتباه مابعد الارتجاع وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وعرفة عبد القهار حسن سن 27 عاما، مصاب بجرح بالركبة اليسري وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة ، و عبدالباسط مصطفي محمد سن 42 عاما، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن، وكدمات متفرقة بالجسم، و محمود عامر بخيت، سن 34 عاما، مصاب بجرح قطعي بفروة الراس وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، و وليد صلاح صابر سن 26 عاما، وإصابته اشتباه كسر بالساق الأيمن وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، و محمد فضل الله امين سن 18 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وأحمد عبدالفتاح شعبان، سن 30 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

تحرير محضر بالواقعة

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولي، وتم رفع أثار الحادث وأعاده تسيير الطريق وتحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.