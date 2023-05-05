مراسل «dmc»: حافلات تنقل الوافدين من السودان عبر معبر قسطل بالمجان

قال محمد سعيد موفد قناة «dmc» إلى معبر قسطل، إن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة منذ اندلاع الأزمة السودانية لإجلاء الرعايا المصريين داخل السودان وكل الجنسيات المختلفة، إذ شهد المعبرَ منذ فتحه إقبالا كبيرا من المواطنين، وهو ما خفف الضغط على معبر أرقين.

تسهيل فتح المعبرين

وأضاف «سعيد»،عبر برنامج «8 الصبح»، الذي تقدمه الإعلامية هبة ماهر، على قناة «dmc»، أن فتح المعبرين سهل دخول المواطنين بكل جنسياتهم من الأراضي السودانية، لافتًا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذلها السلطات المصرية لتسهيل دخول المواطنين عبر معبري أرقين وقسطل، ويجري تقديم خدمات طبية، كما جرى تخصيص بعض الخيام للأطفال والكبار لحمياتهم من درجات الحرارة العالية، إضافة إلى وجود عيادات طبية متنقلة تقدم خدمات طبية على مدار الساعة.

وتابع موفد قناة «dmc»، بأن معبر قسطل يعمل حتى الساعة الرابعة مساءً، بينما يعمل معبر أرقين على مدار الساعة، إلى جانب التسهيلات والإجراءات القانونية التي تسمح بدخول كل الوافدين إلى الأراضي المصرية.

حافلات تنتظر لنقل السودانيين بالمجان

وأكد: «هناك حافلات تنتظر موعد المعدية للدخول إلى معبر قسطل وحمل الوافدين الذين جرى إنهاء إجراءاتهم ودخولهم إلى الأراضي المصرية، وهذه الحافلات أغلبها من وزارة النقل المصرية وتقدم الخدمة للسودانيين بالمجان من أجل دخول أسوان بسهولة، ومن ثم، فإنه بإمكانهم اختيار أي مكان من أجل البقاء فيه».