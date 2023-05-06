10 معلومات عن الساحة الرضوانية بالأقصر.. تقيم موائد غذاء كل جمعة

عندما تطأ قدماك داخل الساحة الرضوانية بمحافظة الأقصر تشعر براحة نفسية كبيرة، فاللون الأخضر الذي يغطي جميع أرجائها، يعطي مظهرًا جذابًا للناظرين، يأتي إلى زيارتها الجميع من كل أنحاء الجمهورية، للاستفادة بما تركه مؤسس الساحة وأبناؤه وتلاميذه.

معلومات عن الساحة الرضوانية

تستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أبرز المعلومات التي وردت عن الساحة الرضوانية في قرية البغدادي بالأقصر، حسب ما رواه حفيد الشيخ أحمد الرضوان، الشيخ عبد الله صالح رضوان، خلال حديثه مع «الوطن».

- هي واحدة من أهم الكيانات الدينية بمصر.

- بنيت منذ أكثر من 200 عام.

- أسسها الشيخ أحمد رضوان الحسني والذي ينتهي نسبه لسيدنا الحسن ابن الإمام علي بن أبى طالب.

- في قلب الساحة لافتة منقوش عليها بعض الكلمات للمؤسس «اللهم سق إلى من أردت سعادته وسق إلى أرزاقهم ولا تشغلنى بهم عنك».

- قبلة المحبين والمريدين لرسول الله.

- تضم العديد من الأماكن، منها مسجد كبير بجواره مقام الشيخ أحمد رضوان، وقاعتي ضيوف واحتفالات، مطعم وغرفة كبيرة تحتوي على ثلاث سفرات كل واحدة منهما يصل طولها إلى 30 مترًا.

- تضم استراحات للزائرين المغتربين في الطابق العلوي، يصل عددها حوالى 20 غرفة.

عادات الساحة الرضوانية

- من أبرز العادات المميزة للساحة الرضوانية، تنظيم أكبر مائدة إفطار سنوية على مستوى المحافظة، وتقيم موائد غداء كل جمعة، وتكريم حفظة القرآن.

- يعد «العدس» من أشهر الأطعمة التي تقدم داخل الساحة فى كل المناسبات من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، ويقول عنه أبناء الساحة إنه مصنوع بماء المحبة.

- تنظم داخل الساحة الرضوانية الاحتفاليات طوال العام.