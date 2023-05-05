أسعار الذهب اليوم الجمعة 5-5-2023 في مصر

تراجع سعر الذهب خمسة جنيهات لجميع الأعيرة فى بداية التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة المصرية اليوم الجمعة 5 ـ 5ـ 2023، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار21 ليسجل 2645 جنيها بدون مصنعية، مقابل 2650 جنيه خلال تعاملات الأمس.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، حيث سجل نحو 3023 جنيه للشراء بدون مصنعية.

وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر انخفاضاً بمحلات الصاغة بدون مصنعية، حيث سجل نحو 2771 جنيها للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويزداد الإقبال علي شراء عيار 21 ، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة ، حيث سجل نحو 2645 جنيه للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة،، حيث سجل نحو 2267 جنيها للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر .

كما شهد سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر انخفاضاً بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 1763 جنيها للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في مصر بمحلات الصاغة،، حيث سجل نحو 1511 جنيها للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 5 ـ 5 ـ 2023 انخفاضاً بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 21160 جنيها للشراء، ويختلف السعر من مكان لآخر.